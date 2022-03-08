Викрали продукти, алкоголь та дитячу гру: у Харкові затримали мародерів

Мешканці одного з районів Харкова проникли до крамниці.
Бійці спецпідрозділу "Схід" затримали двох мародерів у Новобаварському районі міста Харків.
Зловмисники проникли до крамниці та викрали продукти, алкоголь та дитячу гру. Поліцейські встановили їх особи. Це мешканці району 40 і 37 років.
Про це повідомляє пресслужба поліції Харківської області.
#поліція_Харківщини Двох мародерів затримали у Новобаварському районі Харкова бійці спецпідрозділу «Схід» Зловмисники...Опубліковано Поліція Харківської області Вівторок, 8 березня 2022 р.
Правоохоронці доставили затриманих до відділу поліції.
Поліція звертається до мешканців Харкова і області з проханням негайно повідомляти про всі протиправні дії за номером 102 або через чат-бот @Kharkiv102_bot.
Нагадаємо, мер Чернівців закликав місцевих мешканців не підвищувати вартість оренди житла у місті, прирівняв це до мародерства.
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