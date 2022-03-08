Викрали продукти, алкоголь та дитячу гру: у Харкові затримали мародерів

Викрали продукти, алкоголь та дитячу гру: у Харкові затримали мародерів

Мешканці одного з районів Харкова проникли до крамниці.

Бійці спецпідрозділу "Схід" затримали двох мародерів у Новобаварському районі міста Харків.

Зловмисники проникли до крамниці та викрали продукти, алкоголь та дитячу гру. Поліцейські встановили їх особи. Це мешканці району 40 і 37 років.

Про це повідомляє пресслужба поліції Харківської області.

#поліція_Харківщини Двох мародерів затримали у Новобаварському районі Харкова бійці спецпідрозділу «Схід» Зловмисники... Опубліковано Поліція Харківської області Вівторок, 8 березня 2022 р.

Правоохоронці доставили затриманих до відділу поліції.

Поліція звертається до мешканців Харкова і області з проханням негайно повідомляти про всі протиправні дії за номером 102 або через чат-бот @Kharkiv102_bot.

Нагадаємо, мер Чернівців закликав місцевих мешканців не підвищувати вартість оренди житла у місті, прирівняв це до мародерства.

Читайте також: