Украли продукты, алкоголь и детскую игру: в Харькове задержали мародеров

Украли продукты, алкоголь и детскую игру: в Харькове задержали мародеров

Жители одного из районов Харькова проникли в магазин.

Бойцы спецподразделения "Восход" задержали двух мародеров в Новобаварском районе города Харьков.

Злоумышленники проникли в магазин и похитили продукты, алкоголь и детскую игру. Полицейские установили их личности. Это жители района 40 и 37 лет.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

#поліція_Харківщини Двое мародеров задержали в Новобаварском районе Харькова бойцы спецподразделения «Восток» Злоумышленники... Опубликовано Полиция Харьковской области Вторник, 8 марта 2022 г.

Правоохранители доставили задержанных в отдел полиции.

Полиция обращается к жителям Харькова и области с просьбой немедленно сообщать обо всех противоправных действиях по номеру 102 или через чат-бот @Kharkiv102_bot.

Напомним, мэр Черновцов призвал местных жителей не повышать стоимость аренды жилья в городе, приравняя это к мародерству.

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