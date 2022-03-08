Алексей Резников – биография

Алексей Юрьевич Резников – юрист, общественный деятель, вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины (4 марта 2020 – 3 ноября 2021) и министр обороны Украины с 4 ноября 2021 года.

Биография Алексея Юрьевича Резникова

Родился 18 июня 1966 в г. Львов, Украина. В период с 1984 по 1986 год проходил срочную службу в Парашютно-десантной службе ВВС СССР в воинской части 87358 (Новоград-Волынский) и воинской части 53904 (Луцк).

Образование

С 1986 по 1991 год учился во Львовском университете им. Ивана Франко на юридическом факультете. Получил диплом с отличием по специальности "правоведение".

Карьера

Алексей Резников – общественный деятель, юрист, министр обороны Украины / facebook.com

Еще до получения диплома юриста работал фрезеровщиком. До 1990 года – санитаром областной больницы.

В 1991 году Алексей Резников становится соучредителем брокерской компании "Галицкие ценные бумаги" (Galicia Securities).

В 1994 году он получает свидетельство, которое давало ему право заниматься адвокатской деятельностью №263.

С 1999 по 2002 год занимает пост Главы Центра развития украинского законодательства (г. Киев).

В 2000 году основал компанию "Правис". Позже она стала более известна под названием "Резников, Власенко и партнеры". Она потом слилась с юридической фирмой "Магистр и партнеры" и стала называться "Magisters". Компания дважды (2009 и 2010 годы) стала победителем рейтинга Chambers Europe Awards.

В период с 2011 по 2014 год Алексей Резников работает главным юристконсультантом Адвокатского Бюро "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры". Но по совместительству адвокат и партнер АО "Меджистерс".

2018 решил обновить юридическую практику и стал партнером юридической фирмы "Астерс". Там он специализировался на альтернативном решении споров (сюда входили переговоры, примирение, фасилитация, установление фактов, медиация, предварительная независимая оценка, подготовка мирных соглашений и т.п.).

Резников в политике

4 ноября 2021 Алексей Резников стал министром обороны Украины

С 2008 по 2014 год Алексей Резников был депутатом Киевского городского совета VI созыва от Блока Николая Катеринчука. Также являлся членом комиссии по вопросам правопорядка, депутатской этики и регламента. С июня 2014 года – депутат Киевского городского совета VII созыва. В то же время становится главой Комиссии Киевского городского совета по вопросам восстановления прав реабилитированных. Алексей Резников был избран заместителем городского головы (секретарем Киевского городского совета) 19 июня 2014 года.

В 2015 году Алексей Резников занимает следующие должности:

глава Украинской делегации в Конгрессе местных и региональных властей Совета Европы (до 2016 года);

основатель председателя Антикоррупционного совета при Киевском городском голове;

член целевой команды реформ по вопросам децентрализации, местного самоуправления и региональной политики при Министерстве регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины;

член совета социального проекта совместного действия "Сделаем это вместе";

и советник Киевского председателя.

С 2016 по 2018 год занимал должность заместителя председателя Киевской городской государственной администрации по вопросам производства самоуправляющихся полномочий. Именно Алексей Резников приступил к внедрению реформы в области наружной рекламы в городе Киев. Благодаря этому упорядочили размещение некоторых рекламных средств, значительно сократили количество конструкций и запретили определенные типы рекламных средств (например, перетяжки-транспаранты над дорогой). Также он стал инициатором разработки нового Устава территориальной общины Киева. Алексей Резников – один из тех, кто инициировал и разработал законопроект №8202 "О внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам усовершенствования системы охраны культурного наследия".

2017 Алексей Резников был ответственным за организацию и проведение песенного конкурса "Евровидение" в Киеве. А 2018 год опять же отвечал за организацию и проведение финального матча Лиги чемпионов УЕФА (сезон 2017/18).

4 безеня 2020 его назначили на должность Вицепремьер-министра Украины — Министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

4 ноября 2021 вступил в должность Министра обороны Украины.

Семейные отношения

Женат на телеведущей канале ICTV Юлии Зарее. Это его второй брак. От первого брака Алексей Резников имеет сына и дочь. Также у него есть двое внуков.

Социальная активность Алексея Резникова

2015 — Алексей Резников был членом совета социального проекта совместного действия "Сделаем это вместе";

2011-2017 — занимал должность вице-президента ОО "Ассоциации юристов Украины";

2010 — основал именную стипендию имени Алексея Резникова для одаренных студентов и аспирантов юридических факультетов на территории Украины;

2009-2011 – член правления "Ассоциации юристов Украины";

2009 год – Алексей Резников занимает должность члена Киевской городской квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры;

с 2009 года – профессор кафедры публичного права юридического факультета Международного Соломонового университета;

от 1999 до 2000 — активно участвует в разработке проекта Налогового кодекса Украины, Закона Украины "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Украине", становится одним из тех, кто инициирует изменения в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины.

У Алексея Резникова есть официальная страница в социальной сети Facebook, где на него подписано более 17 тысяч человек.