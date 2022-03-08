Михаил Подоляк – биография

Михаил Михайлович Подоляк – украинский журналист, политтехнолог, антикризисный менеджер, бывший главный редактор издания "Обозреватель" и советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского.

Биография Михаила Подоляка

Михаил Михайлович Подоляк родился в 1972 году. Место рождения неизвестно, но по некоторым данным – Винницкая область. С детства проживал сначала во Львове, а затем в городе Нововолынск (Волынская область). В 1989 году семья Подоляка переехала в Беларусь.

Образование

Окончил Минский медицинский институт.

Карьера

Михаил Подоляк долгое время работал журналистом в Беларуси, но в 2004 году его депортировали в Украину / facebook.com

Михаил решил оставить занятие медициной и уйти в журналистику. В 1990-х годах работал журналистом в разных изданиях. В частности, в "Народной воле", "FM-бульвар", "Белорусская деловая газета" и "Время". В 2002 году на Подоляка подал иск Анатолий Тозик (глава Комитета госконтроля Беларуси) из-за публикации в оппозиционной газете "Наша свобода". Он запросил $120 тысяч в качестве компенсации. 2 августа 2002 г. иск удовлетворил суд Московского района Минска, хотя и постановил взыскать меньшую сумму. Сам Михаил Подоляк должен был заплатить $2700.

2004 Подоляк начал работать заместителем главного редактора в оппозиционной белорусской газете "Время" ("Время"). 21 июня того же года к нему пришли сотрудники КБД Белоруссии с требованием собирать вещи. Власти Беларуси обвиняли Михаила Подоляка в том, что его журналистская деятельность "противоречит интересам государственной безопасности". В это время его депортировали в Украину, запретив въезд в Беларусь на 5 лет.

После депортации Михаил Подоляк продолжил свою деятельность в Украине. В 2005 году он работал главным редактором "Украинской правды". После его авторской статьи "Тайная вечеря" (об отравлении тогда еще кандидата в президенты Виктора Ющенко) к нему пришли следователи СБУ и хотели узнать, планирует ли газета выпускать подобные материалы. Позже Генпрокуратора даже вызвала Михаила Подоляка на допрос, где он выступал свидетелем по отравлению Ющенко.

В 2006 году он начинает работу фрилансером на информационном сайте "Обозреватель". В то же время, он становится советником владельца издания Михаила Бродского, который тогда был главой Госкомитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства. 1 декабря 2011 Михаил Подоляк становится главным редактором "Обозреватель".

Именно Подоляк был одним из шести журналистов, который в 2011 впервые пригласили на интервью Януковича в Межигорье.

Михаил Подоляк – политтехнолог

С 2020 года Михаил Подоляк – советник главы Офиса президента Андрея Ермака / Офис Президента Украины

2006 Михаил Подоляк открывает консалтинговую компанию, перед которой стояли две основные задачи: "работа с конфликтами" и "репутационный менеджмент". Главными клиентами фирмы стали политики из Белоруссии, РФ и Украины.

2015 он был консультантом кандидата в мэры Киева Сергея Думчева. Кандидат был никому не известен, но всю столицу заполонила его реклама. Благодаря этому он сумел собрать на выборах 3,92% голосов. Именно Подоляку приписывают идею создания тотемом партии Сергея Думчева "Движение за реформы" носорога как "бескомпромиссного животного". Согласно данным на предвыборную компанию потратили около $100 млн.

Когда в 2019 году на парламентских выборах победила партия "Слуга народа", Подоляк беспощадно критиковал ее. Часто называл депутатов партии "совпадением мелких и наглых циников". Также доставалось и главе Офиса президента Андрею Ермаку. Но именно Ермак в апреле 2020 предложил Подоляку стать его советником. В своей должности Михаил Подоляк занимался кризисными ситуациями и медийными конфликтами. Также в его задачи в мирное время входила ответственность за коммуникации президента Владимира Зеленского, подготовка политиков и топчиновников к эфирам.

Михаил Михайлович Подоляк ведет свою страницу в социальной сети Facebook, где у него более 28 тысяч подписчиков.

Семья

Михаил Подоляк редко рассказывает о своей личной жизни. Но известно, что он женат.