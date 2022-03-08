Віталій Кім - біографія

Віталій Олександрович Кім - українець корейського походження, політик, підприємець, очільник Миколаївської ОДА.

Біографія Віталія Олександровича Кіма

Віталій Кім народився 13 березня 1981 року в Миколаєві (Україна) у сім'ї заслуженого тренера з баскетболу, гравця молодіжної збірної СРСР.

Освіта

Віталій Кім закінчив спочатку Миколаївську гімназію №2, потім поступив до Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова на спеціальність "економіка підприємств".

Вільно володіє англійською мовою, частково знає корейську та французьку.

Кар'єра

25 листопада 2020 року Віталій Кім став головою Миколаївської ОДА / facebook

Почав займатися підприємницькою діяльністю ще 1998 року. Був керівним партнером клубу "Ushuaja", а також займався будівельним бізнесом.

2003 року почав працювати в компанії "Укрпромресурс", головне завдання якої в аудиторській та оціночній діяльності в державному секторі.

Від 2005 до 2011 року Віталій Кім обіймав керівні посади в різних підприємствах Миколаєва, які спеціалізувалися на міжнародній інвестиційній діяльності.

2015 року почав брати участь в організаційній роботі та керівництві аналітичного департаменту Міністерства аграрної політики України. Займався цим до 2016 року.

2019 року під час парламентських та президентських виборів Віталій Кім працював у Миколаївському виборчому штабі партії "Слуга народу".

А вже 2020 року почав керувати штабом у ході місцевих виборів. В той же час став кандидатом в депутати до Миколаївської міської ради.

25 листопада 2020 року обійняв посаду очільника Миколаївської обласної державної адміністрації.

Найпопулярніша фраза Віталія Кіма, якою він завжди починає свої відео-звернення під час війни Росії з Україною: "Добрий вечір, ми з України".

Віталій Кім веде офіційну сторінку голови Миколаївської ОДА в соціальній мережі Facebook (92 тисячі читачів) та в Telegram-каналі (понад 519 підписників).

Сімейні стосунки

Віталій Кім одружений з Кім Юлією Віталіївною. Пара виховує двох доньок (Олександру та Євгенію) і сина Руслана.

Цікаві факти

6 березня 2022 року Віталій Кім був нагороджений Орденом Богдана Хмельницького III ступеня - за вагомий особистий внесок у захист державного суверенітету та територіальної цілісності України, мужність і самовіддані дії, виявлені під час організації оборони населених пунктів від російських загарбників.