Скільки втратили найбагатші українці через війну – рейтинг Forbes

Троє мільярдерів стали мільйонерами.

Оновлений глобальний список світових мільярдерів від американського Forbes свідчить, що розв’язана Росією війна значно знизила статки найбагатших українців.

Про це пише Forbes 14 березня.

Також читайте До маєтку олігарха з РФ Дерипаски в Лондоні вдерлися активісти і заявили, що селитимуть там біженців з України

Бізнесменові Рінату Ахметову вдалося зберегти першу першу позицію рейтингу найбагатших українців з оцінкою статків у 4,2 млрд дол. Половина цієї суми – оцінка 75% частки бізнесмена в "Метінвесті" з урахуванням накопиченого прибутку за 2021 рік.

Проте, порівнюючи сьогоднішні статки Ахметова зі статками станом на лютий 2022 року, помітна колосальнарізниця. Так, з початку повномасштабної війни в Україні Ахметов втратив 9,5 млрд. дол.

Співзасновники Grammarly Олексій Шевченко та Максим Литвин у глобальному списку вказані як громадяни Канади. Їхні статки беззмінно оцінюються у 4 млрд дол. у кожного.

Статки бізнесмена Віктора Пінчука зменшилися від 2,6 млрд дол. до 1,9 млрд. дол. З цієї суми 900 млн дол. припадають на нерухомість за кордоном, ще близько пів мільярда – на готівку та інші ліквідні активи.

Щодо статків Костянтина Жеваго, то їхня оцінка впала на 0,8 млрд дол. – до 1,3 млрд дол. Усе, передусім, через зниження вартості акцій компанії Ferrexpo. 50-відсотковий пакет акцій Жеваго, згідно з поточними котируваннями Лондонської біржі, коштує 578 млн. дол. Майже таку ж суму бізнесмен зберігає у валюті.

Мільярдерами залишаються Вадим Новинський (1,3 млрд дол.), Влад Яценко (1,1 млрд дол.), Геннадій Боголюбов (1,1 млрд дол.) та Ігор Коломойський (1 млрд дол.).

Водночас статус мільярдерів з початку війни втратили Олександр і Галина Гереги, а також Петро Порошенко.

Forbes. Україна