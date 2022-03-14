"Ставка – Україна": Ілон Маск викликав Путіна на поєдинок

Інші подробиці наразі невідомі.

Американський підприємець, голова компаній SpaceX та Tesla Ілон Маск викликав президента РФ Володимира Путіна на поєдинок.

"Я викликаю Володимира Путіна на поєдинок. Ставка – Україна", – написав він у Twitter.

I hereby challenge

Владимир Путин

to single combat



Stakes are Україна — Elon Musk (@elonmusk) March 14, 2022

Нагадаємо, раніше американський мільярдер та винахідник, засновник компанії SpaceX та Tesla Ілон Маск висловив підтримку Україні. Про це він написав у Twitter. "Тримайся міцно, Україно", — зазначив Маск.

Крім того, 28 лютого Ілон Маск відправив до України першу партію систем супутникового Інтернету - обладнання Starlink. Сталося це після звернення очільника Мінцифри Михайла Федорова. Друга партія станцій Starlink прибула 9 березня.

Руслана Лижичко закликала Ілона Маска допомогти Україні з технологіями

Продовжує підтримувати український народ і 73-річна Мей Маск – мама Ілона Маска, модель, бізнесвумен та письменниця. В Instagram Stories вона опублікувала серію світлин на українську тематику: вулицю Бучі зі спаленими танками російських окупантів, звернення Олени Зеленської до світових ЗМІ, українських дітей, які просять зупинити війну, українських військових жінок, хмарочоси у Нью-Йорку, які світяться у кольорах українського прапора, фото з візиту Мей до Києва, на якому її супроводжують міцні бодігарди.

ТСН.ua