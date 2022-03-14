"Ставка – Україна": Ілон Маск викликав Путіна на поєдинок

Інші подробиці наразі невідомі.
Американський підприємець, голова компаній SpaceX та Tesla Ілон Маск викликав президента РФ Володимира Путіна на поєдинок.
"Я викликаю Володимира Путіна на поєдинок. Ставка – Україна", – написав він у Twitter.
I hereby challenge— Elon Musk (@elonmusk) March 14, 2022
Владимир Путин
to single combat
Stakes are Україна
Нагадаємо, раніше американський мільярдер та винахідник, засновник компанії SpaceX та Tesla Ілон Маск висловив підтримку Україні. Про це він написав у Twitter. "Тримайся міцно, Україно", — зазначив Маск.
Крім того, 28 лютого Ілон Маск відправив до України першу партію систем супутникового Інтернету - обладнання Starlink. Сталося це після звернення очільника Мінцифри Михайла Федорова. Друга партія станцій Starlink прибула 9 березня.
Продовжує підтримувати український народ і 73-річна Мей Маск – мама Ілона Маска, модель, бізнесвумен та письменниця. В Instagram Stories вона опублікувала серію світлин на українську тематику: вулицю Бучі зі спаленими танками російських окупантів, звернення Олени Зеленської до світових ЗМІ, українських дітей, які просять зупинити війну, українських військових жінок, хмарочоси у Нью-Йорку, які світяться у кольорах українського прапора, фото з візиту Мей до Києва, на якому її супроводжують міцні бодігарди.
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