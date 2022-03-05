"Тримайся міцно": Ілон Маск підтримав Україну

У іншому твіті мільярдер симпатію "великим людям Росії", які не хочуть війни з Україною.

Американський мільярдер і винахідник, засновник компанії SpaceX і Tesla Ілон Маск висловив підтримку Україні.

Про це він написав у Twitter.

"Тримайся міцно, Україно", — зазначив Маск.

У іншому твіті мільярдер симпатію "великим людям Росії", які не хочуть війни з Україною.

Нагадаємо, в Україні відбувся перший тест Інтернету Starlink. В Україну прибула перша партія станцій супутникового Інтернету StarLink. Ілон Маск вирішив допомогти Україні в боротьбі з російською агресією та подав сигнал супутникового Інтернету Starlink на територію України.

Станція супутникового Інтернету від компанії Ілона Маска SpaceX запрацювала на "Укрзалізниці". Крім того Starlink отримав оператор українських газосховищ "Укртрансгаз".

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 4 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

особового складу - близько 9166 осіб,

танків ‒ 251,

бойових броньованих машин ‒ 939,

артилерійських систем – 105,

РСЗВ - 50,

засоби ППО - 18,

літаків – 33 (уточнюється),

гелікоптерів – 37 (уточнюється),

автомобільної техніки - 404,

легкі швидкісні катери - 2,

цистерн з пальним - 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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