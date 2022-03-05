Як отримати антиретровірусну терапію за кордоном: куди звертатися

Як отримати антиретровірусну терапію за кордоном: куди звертатися

Відсутність медичної документації не стане перешкодою в отриманні допомоги щодо ВІЛ-інфекції.

З метою отримання антиретровірусної терапії та іншої медичної допомоги людям, які живуть з ВІЛ, які опинилися за кордоном через військову агресію РФ, товариство лікарів, які залучені до надання медичної допомоги людям, які живуть з ВІЛ, ECEE (Euroguidelines in Central and Eastern Europe) Network Group запровадили ініціативу «АРТ українцям за кордоном».

Про це інформує Центр громадського здоров'я.

Активність ініційована Президентом ECEE професором Юстиною Ковальською й професором Анджеєм Горбанем та відбувається при координації Центру громадського здоров’я МОЗ України (ЦГЗ) та Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України (ІЕІХ).

Актуальний перелік країн та клінік, в яких можна отримати АРТ, ви можете знайти за посиланням.

Для того, щоб отримати антиретровірусну терапію та медичну допомогу, достатньо звернутися за вказаними вище адресами.

Відсутність медичної документації не стане перешкодою в отриманні вами допомоги щодо ВІЛ-інфекції.

За можливості бажано (але не обов’язково) мати інформацію щодо вашої історії лікування ВІЛ-інфекції. Якщо з тих чи інших причин це не є можливим, за вашою згодою лікарі вказаних клінік зв’яжуться з представниками ЦГЗ та ІЕІХ та отримають необхідну інформацію, щоб надати вам максимально якісну допомогу.

Звертаємо увагу, що немає жодної необхідності самостійно попередньо узгоджувати можливість звернення у вище вказані клініки, оскільки інформація є достовірною та систематично оновлюється координаторами даної ініціативи.