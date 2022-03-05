“Грошові мішки” Путіна втратили свої яхти в Італії

Йдеться про власність російських олігархів Мордашова і Тимченка.

Фінансова поліція Італії арештувала суперяхти російських мільярдерів з оточення президента РФ Володимира Путіна - Олексія Мордашова та Геннадія Тимченка. Ця операція стала частиною заходів щодо заморожування активів на суму 140 мільйонів євро, які проводить Міністерство економіки цієї країни в рамках санкцій через розв’язану Кремлем війну в Україні.

Про це у п’ятницю, 4 березня, повідомило італійське видання Repubblica.

Яхта Олексія Мордашова “Леді М” - це розкішне судно довжиною 65 метрів, вартістю від 55 до 65 мільйонів доларів. Її було спущено на воду в 2013 році на американській верфі Palmer Johnson. З екіпажем до 14 осіб яхта може прийняти до 12 гостей у 6 каютах.

Дещо скромнішою є вилучена у Геннадія Тимченка яхта “Лена” — човен довжиною 40 метрів і вартістю 50 мільйонів доларів.

Російський бізнесмен Мордашов, президент металургійної групи "Северсталь", володіє капіталом 23 мільярди євро і є одним із наближених до президента Росії багатіїв. Геннадій Тимченко є власником “Волга Груп” з активами 11,1 млрд доларів.

Міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо раніше повідомив про ухвалене рішення щодо конфіскації майна російських олігархів на території країни на суму 140 мільйонів євро.

Щоб виявити активи російських мільярдерів з оточення Путіна в Італії було скликано Комітет фінансової безпеки - орган, до складу якого входять представники Міністерства внутрішніх справ, Міністерства юстиції, Міністерства закордонних справ, Банку Італії, Відділу фінансової розвідки, Карабінерів та Національного управління боротьби з мафією.

Нагадаємо, раніше у Франції було конфісковано яхту Amore Vero, яка належить головному виконавчому директору компанії "Роснефть" Ігорю Сечіну.

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