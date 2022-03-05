"Денежные мешки" Путина потеряли свои яхты в Италии

Речь идет о собственности российских олигархов Мордашова и Тимченко.

Финансовая полиция Италии арестовала суперяхты российских миллиардеров из окружения президента РФ Владимира Путина – Алексея Мордашова и Геннадия Тимченко. Эта операция стала частью мер по замораживанию активов на сумму 140 миллионов евро, проводимых Министерством экономики этой страны в рамках санкций из-за развязанной Кремлем войны в Украине.

Об этом в пятницу, 4 марта, сообщило итальянское издание Repubblica.

Яхта Алексея Мордашова "Леди М" – это роскошное судно длиной 65 метров, стоимостью от 55 до 65 миллионов долларов. Она была спущена на воду в 2013 году на американской верфи Palmer Johnson. С экипажем до 14 человек яхта может принять до 12 гостей в 6 каютах.

Несколько скромнее изъятая у Геннадия Тимченко яхта "Лена" — лодка длиной 40 метров и стоимостью 50 миллионов долларов.

Российский бизнесмен Мордашов, президент металлургической группы Северсталь, владеет капиталом 23 миллиарда евро и является одним из приближенных к президенту России богачей. Геннадий Тимченко является владельцем "Волга Групп" с активами 11,1 млрд долларов.

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо ранее сообщил о принятом решении о конфискации имущества российских олигархов на территории страны на сумму 140 миллионов евро.

Чтобы выявить активы российских миллиардеров из окружения Путина, в Италии был созван Комитет финансовой безопасности — орган, в состав которого входят представители Министерства внутренних дел, Министерства юстиции, Министерства иностранных дел, Банка Италии, Отдела финансовой разведки, Карабинеров и Национального управления борьбы с мафией.

Напомним, ранее во Франции была конфискована яхта Amore Vero, принадлежащая главному исполнительному директору компании "Роснефть" Игорю Сечину.

Читайте также: