Российские олигархи прячут свои яхты на Мальдивах

Российские олигархи прячут свои яхты на Мальдивах

У этого островного государства нет договора об экстрадиции с Соединенными Штатами.

В среду, 2 марта, по меньшей мере пять суперяхт, принадлежащих российским миллиардерам, стояли на якоре или проходили в территориальных водах Мальдив – островного государства в Индийском океане, не имеющего договора об экстрадиции с Соединенными Штатами.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные отслеживания судов MarineTraffic.

Прибытие судов на архипелаг произошло после введения суровых западных санкций против России в ответ на ее вторжение в Украину 24 февраля.

Суперяхта Clio, принадлежащая Олегу Дерипаске, основателю алюминиевого гиганта "Русал", стала на якорь у столицы островной страны — города Мале.

Судно Titan, принадлежащее Александру Абрамову, соучредителю производителя стали "Евраз", прибыло на Мальдивы еще в воскресенье, 28 февраля.

В среду, 2 марта, в водах Мальдив были замечены еще три яхты, принадлежащие российским миллиардерам. Среди них 88-метровая Nirvana, принадлежащая самому богатому человеку России Владимиру Потанину.

Большинство этих судов в последний раз видели на якоре в ближневосточных портах в начале 2022 года.

Представитель правительства Мальдив не ответил на запрос о комментарии агентства по этому поводу.

Ранее Соединенные Штаты заявили, что будут принимать строгие меры для ареста имущества попавших под санкции россиян.

Напомним, США закрывают воздушное пространство для российских самолетов из-за развязанной Российской Федерацией войны против Украины.

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