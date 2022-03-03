Російські олігархи ховають свої яхти на Мальдівах

Російські олігархи ховають свої яхти на Мальдівах

Ця острівна держава не має договору про екстрадицію зі Сполученими Штатами.

У середу, 2 березня, щонайменше п’ять суперяхт, що належать російським мільярдерам, стояли на якорі або проходили у територіальних водах Мальдів - острівної держави в Індійському океані, яка не має договору про екстрадицію зі Сполученими Штатами.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на дані відстеження суден MarineTraffic.

Прибуття суден на архіпелаг сталося після запровадження суворих західних санкцій проти Росії у відповідь за її вторгнення в Україну 24 лютого.

Суперяхта Clio, що належить Олегу Дерипасці, засновнику алюмінієвого гіганта “Русал”, стала на якір біля столиці острівної країни — міста Мале.

Судно Titan, який належить Олександру Абрамову, співзасновнику виробника сталі “Євраз”, прибуло на Мальдіви ще у неділю, 28 лютого.

У середу, 2 березня, у водах Мальдів було помічено ще три яхти, які належать російським мільярдерам. Серед них 88-метрова Nirvana, що належить найбагатшій людині Росії Володимиру Потаніну.

Більшість цих суден востаннє бачили на якорі в близькосхідних портах на початку 2022 року.

Речник уряду Мальдів не відповів на запит про коментар агентства з цього приводу.

Раніше Сполучені Штати заявили, що вживатимуть суворих заходів для арешту майна росіян, які потрапили під санкції.

Нагадаємо, США закривають повітряний простір для російських літаків через розв'язану Російською Федерацією війну проти України.

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