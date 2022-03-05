Грудне вигодування в умовах війни: як допомогти матері та дитині

Грудне вигодування в умовах війни: як допомогти матері та дитині

Не соромитися попросити додаткову порцію їжі чи води.

Грудне вигодовування є одним із найкращих способів, яким мама може турбуватися про свого малюка. Воно дарує не тільки їжу, захист від інфекційних хвороб, але й емоційне заспокоєння, яке зараз дуже важливе для вас обох.

Про це пише Центр громадського здоров'я.

Спонукаємо всіх матусь, які годують грудьми:

попросити оточуючих розуміння, щоб ви могли створити спокійне середовище, аби погодувати свого малюка чи за потреби зцідити молоко;

не соромитися попросити додаткову порцію їжі чи води.

Рекомендуємо дитину годувати на вимогу:

настільки часто, наскільки дитина бажає, але не рідше, як 8–12 разів на добу;

настільки тривало, наскільки дитина бажає;

не починати давати дитині пустушку, плячешку чи суміш, якщо ви не робили цього раніше.

Часте прикладання дитини до грудей забезпечує вироблення необхідної кількості грудного молока.

Також читайте Щеплення проти поліомієліту в умовах війни: де найбільше та найменше вакцинованих дітей

Якщо ваша дитина не може смоктати груди, або ви перебуваєте окремо від дитини, рекомендуємо: