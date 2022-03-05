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Грудне вигодування в умовах війни: як допомогти матері та дитині

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Грудне вигодування в умовах війни: як допомогти матері та дитині

Facebook/Tara Ruby Photography

Не соромитися попросити додаткову порцію їжі чи води.

Грудне вигодовування є одним із найкращих способів, яким мама може турбуватися про свого малюка. Воно дарує не тільки їжу, захист від інфекційних хвороб, але й емоційне заспокоєння, яке зараз дуже важливе для вас обох.

Про це пише Центр громадського здоров'я. 

Спонукаємо всіх матусь, які годують грудьми:

  • попросити оточуючих розуміння, щоб ви могли створити спокійне середовище, аби погодувати свого малюка чи за потреби зцідити молоко;
  • не соромитися попросити додаткову порцію їжі чи води.

Рекомендуємо дитину годувати на вимогу:

  • настільки часто, наскільки дитина бажає, але не рідше, як 8–12 разів на добу;
  • настільки тривало, наскільки дитина бажає;
  • не починати давати дитині пустушку, плячешку чи суміш, якщо ви не робили цього раніше.

Часте прикладання дитини до грудей забезпечує вироблення необхідної кількості грудного молока.

Якщо ваша дитина не може смоктати груди, або ви перебуваєте окремо від дитини, рекомендуємо:

  • зціджувати молоко руками настільки часто, наскільки часто би їла дитина, але не рідше, ніж 8 разів на добу;
  • перед зціджуванням молока помийте руки з милом;
  • зціджуйте молоко в чисту посудину;
  • погодуйте дитину молоком сприятливим способом для грудного вигодовування (наприклад, ложечкою, зі стаканчика).

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 4 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9166 осіб, 
  • танків ‒ 251, 
  • бойових броньованих машин ‒ 939, 
  • артилерійських систем – 105, 
  • РСЗВ - 50, 
  • засоби ППО - 18,
  • літаків – 33 (уточнюється), 
  • гелікоптерів – 37 (уточнюється),
  • автомобільної техніки - 404,
  • легкі швидкісні катери - 2,
  • цистерн з пальним - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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