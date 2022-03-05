Васильків – одна із найгарячіших точок на Київщині: як живе місто

Люди просять круп, які змітають із полиць
Російські окупанти постійно хочуть захопити передмістя Києва та взяти в кільце столицю. Серед гарячих точок нині і Васильків. У населеному пункті є аеродром, тож для росіян – це важливе місце і просто ключ до Києва. Проте, наші захисники міцно тримають оборону та постійно відкидають агресора.
Про це йдеться в ТСН.
Васильків – одна із найгарячіших точок на Київщині. Російські війська постійно намагаються захопити місцевий аеродром. Щодня - масовані обстріли. Стріляють росіяни вночі, бо вдень просто бояться вийти із схованок, кажуть місцеві. Найгарячіше тут було 26-27 лютого. Окупанти влучили у коледж, житлові будинки та нафтобазу.
Але українці – це сила. Поки горіла нафтобаза, троє залізничників рятували запаси. Цим справжнім героям вдалося перемістити 15 вагонів із дизельним паливом та 8 вагонів з газом.
За Васильків б'ються щодня і щодня наші - відкидають російські війська геть. Завдяки цьому люди бодай ненадовго можуть вийти на вулиці, щоб запастися продуктами та медикаментами.
«Ситуація в нас, Слава Богу, спокійна, все нормально. Працюють супермаркети, працюють аптеки, транспорт, як і раніше, не працює, працює лікарня навіть у підсиленому режимі. В лікарні є всі необхідні ліки», - заявила мер Василькова Наталія Баласинович.
Супермаркети тут працюють лише по кілька годин вдень. Привозити продукти у Васильків мало хто хоче, жаліються місцеві. А якщо харчі й з'являються, їх просто розгрібають з полиць.
«Дуже швидко все розбирають, не вистачає круп, тому якщо хтось може привезти, нехай привозить, нема картоплі, нема цибулі, цукор проблематичний, яйця, овочі – там не огірки, не помідори, не перець, а те, що треба», - кажуть місцеві.
З журналістами васильківці спілкуються не надто охоче. Нині не до балачок. Люди вибігають на вулиці ненадовго та поспішають назад в укриття. Комендантська година тут починається о 5-й вечора.
І це, насправді, небезпідставно. Васильків, як в всюди в країні, захищає, зокрема, тероборона. Російські війська теж це знають і намагаються інтегруватися у лави захисників. Але наші герої – завжди на сторожі.
«В батальйон територіальної оборони Обухівській був занурений не дуже хороший чоловік, мені здається, диверсант, зараз з усім цим розбирається прокуратура. Але все ліквідовано, всі наслідки ліквідовані, всі затримані», - каже мер.
Тож, росіянам сюди зась. Збройні сили та пересічні українці посилено тримають оборону. Військові та ТРО запевняють: окупанти крізь них не пройдуть.
Як починалася війна Росії проти України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ задовольнила звернення Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- Рано-вранці 24 лютого Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу. Розпочалася війна Росії проти України.
- 24 лютого на всій території України запровадили воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною. 3 березня відбувся другий раунд. Але війна досі триває.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 4 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- особового складу - близько 9166 осіб,
- танків ‒ 251,
- бойових броньованих машин ‒ 939,
- артилерійських систем – 105,
- РСЗВ - 50,
- засоби ППО - 18,
- літаків – 33 (уточнюється),
- гелікоптерів – 37 (уточнюється),
- автомобільної техніки - 404,
- легкі швидкісні катери - 2,
- цистерн з пальним - 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.
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