Васильків – одна із найгарячіших точок на Київщині: як живе місто

Люди просять круп, які змітають із полиць

Російські окупанти постійно хочуть захопити передмістя Києва та взяти в кільце столицю. Серед гарячих точок нині і Васильків. У населеному пункті є аеродром, тож для росіян – це важливе місце і просто ключ до Києва. Проте, наші захисники міцно тримають оборону та постійно відкидають агресора.

Про це йдеться в ТСН.

Васильків – одна із найгарячіших точок на Київщині. Російські війська постійно намагаються захопити місцевий аеродром. Щодня - масовані обстріли. Стріляють росіяни вночі, бо вдень просто бояться вийти із схованок, кажуть місцеві. Найгарячіше тут було 26-27 лютого. Окупанти влучили у коледж, житлові будинки та нафтобазу.

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Але українці – це сила. Поки горіла нафтобаза, троє залізничників рятували запаси. Цим справжнім героям вдалося перемістити 15 вагонів із дизельним паливом та 8 вагонів з газом.

За Васильків б'ються щодня і щодня наші - відкидають російські війська геть. Завдяки цьому люди бодай ненадовго можуть вийти на вулиці, щоб запастися продуктами та медикаментами.

«Ситуація в нас, Слава Богу, спокійна, все нормально. Працюють супермаркети, працюють аптеки, транспорт, як і раніше, не працює, працює лікарня навіть у підсиленому режимі. В лікарні є всі необхідні ліки», - заявила мер Василькова Наталія Баласинович.

Супермаркети тут працюють лише по кілька годин вдень. Привозити продукти у Васильків мало хто хоче, жаліються місцеві. А якщо харчі й з'являються, їх просто розгрібають з полиць.

«Дуже швидко все розбирають, не вистачає круп, тому якщо хтось може привезти, нехай привозить, нема картоплі, нема цибулі, цукор проблематичний, яйця, овочі – там не огірки, не помідори, не перець, а те, що треба», - кажуть місцеві.

З журналістами васильківці спілкуються не надто охоче. Нині не до балачок. Люди вибігають на вулиці ненадовго та поспішають назад в укриття. Комендантська година тут починається о 5-й вечора.

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І це, насправді, небезпідставно. Васильків, як в всюди в країні, захищає, зокрема, тероборона. Російські війська теж це знають і намагаються інтегруватися у лави захисників. Але наші герої – завжди на сторожі.

«В батальйон територіальної оборони Обухівській був занурений не дуже хороший чоловік, мені здається, диверсант, зараз з усім цим розбирається прокуратура. Але все ліквідовано, всі наслідки ліквідовані, всі затримані», - каже мер.

Тож, росіянам сюди зась. Збройні сили та пересічні українці посилено тримають оборону. Військові та ТРО запевняють: окупанти крізь них не пройдуть.