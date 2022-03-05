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Зеленський у Zoom поговорить із американськими сенаторами

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Зеленський у Zoom поговорить із американськими сенаторами

WND

Розмова запланована 5 березня на 9:30 ранку за східним часом (16:30 за Києвом).

Президент Володимир Зеленський проведе зустріч у Zoom з сенаторами США з обох партій.

Про це заявила кореспондентка ТСН Ольга Кошеленко в ефірі телемарафону Uaразом з посиланням на CNN.

Посольство України у Вашингтоні надіслало запрошення на зустріч американським сенаторам-демократам і республіканцям. Розмова запланована 5 березня на 9:30 ранку за східним часом (16:30 за Києвом).

"Сенатори зараз дуже мотивовані допомагати Україні. Наприклад, сенатор Ліндсі Грем закликав росіян зробити велику послугу своїй країні і світові і вбити Путіна", — зазначила Кошеленко.

Раніше президент Володимир Зеленський звернувся з емоційною промовою до європарламентарів, де розповів про злочини та вбивства Росії і закликав підтримати європейський курс України.

Також він звернувся до європейців із закликом виходити на вулиці своїх міст і підтримувати Україну у війні з Росією.

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Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 4 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9166 осіб, 
  • танків ‒ 251, 
  • бойових броньованих машин ‒ 939, 
  • артилерійських систем – 105, 
  • РСЗВ - 50, 
  • засоби ППО - 18,
  • літаків – 33 (уточнюється), 
  • гелікоптерів – 37 (уточнюється),
  • автомобільної техніки - 404,
  • легкі швидкісні катери - 2,
  • цистерн з пальним - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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