Зеленський у Zoom поговорить із американськими сенаторами

Розмова запланована 5 березня на 9:30 ранку за східним часом (16:30 за Києвом).

Президент Володимир Зеленський проведе зустріч у Zoom з сенаторами США з обох партій.

Про це заявила кореспондентка ТСН Ольга Кошеленко в ефірі телемарафону Uaразом з посиланням на CNN.

Посольство України у Вашингтоні надіслало запрошення на зустріч американським сенаторам-демократам і республіканцям. Розмова запланована 5 березня на 9:30 ранку за східним часом (16:30 за Києвом).

"Сенатори зараз дуже мотивовані допомагати Україні. Наприклад, сенатор Ліндсі Грем закликав росіян зробити велику послугу своїй країні і світові і вбити Путіна", — зазначила Кошеленко.

Раніше президент Володимир Зеленський звернувся з емоційною промовою до європарламентарів, де розповів про злочини та вбивства Росії і закликав підтримати європейський курс України.

Також він звернувся до європейців із закликом виходити на вулиці своїх міст і підтримувати Україну у війні з Росією.