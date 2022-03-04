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"Укртрансгаз" отримав супутниковий Інтернет Starlink

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"Укртрансгаз" отримав супутниковий Інтернет Starlink

Укртрансгаз

Starlink забезпечить інформаційну стабільність підземних сховищ.

Оператор українських газосховищ "Укртрансгаз" отримав перший комплект надсучасного обладнання Starlink.  

Starlink – супутниковий Інтернет від компанії Ілона Маска SpaceX.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Техніка допоможе фахівцям компанії забезпечити резервний канал доступу до мережі Інтернет. 

"Це особливо важливо в умовах бойових дій, що точаться в регіонах розміщеннях наших підземних газосховищ", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на "Укрзалізниці" запрацювала станція супутникового Інтернету від компанії SpaceX. 

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - 9166 осіб, 
  • танків ‒ 251 од, 
  • Бойових броньованих машин ‒ 939 од, 
  • артилерійських систем –105 од, 
  • РСЗВ - 50 од, 
  • засоби ППО - 18 од,
  • літаків – 33 од (уточнюється), 
  • гелікоптерів – 37 од, 
  • автомобільної техніки - 404 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ППМ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3, 

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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