"Укртрансгаз" отримав супутниковий Інтернет Starlink

Starlink забезпечить інформаційну стабільність підземних сховищ.

Оператор українських газосховищ "Укртрансгаз" отримав перший комплект надсучасного обладнання Starlink.

Starlink – супутниковий Інтернет від компанії Ілона Маска SpaceX.

Також читайте Міненерго тимчасово заборонило еспорт газу з України

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Техніка допоможе фахівцям компанії забезпечити резервний канал доступу до мережі Інтернет.

"Це особливо важливо в умовах бойових дій, що точаться в регіонах розміщеннях наших підземних газосховищ", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на "Укрзалізниці" запрацювала станція супутникового Інтернету від компанії SpaceX.