Міненерго тимчасово заборонило еспорт газу з України

Це рішення не впливає на транзит газу територією України.

У зв'язку з російським вторгнення на територію України міністерство енергетики заборонило учасникам ринку експортувати природний газ із митної території нашої держави.

Міенерго ухвалило відповідну постанову, повідомляє "Укртрансгаз".

Це рішення також стосується газу, що зберігається у підземних газосховищах України в режимі "митний склад".

Режим митного "складу" дає можливість компаніям зберігати природний газ в підземних газосховищах України в митному режимі протягом 1095 днів без сплати податків та митних зборів.

Ухвалена постанова не впливає на транзит газу територією України.

Оператор ГТС України зупиняє надання послуг з транспортування природного газу до міждержавних точок виходу з ГТС України для здійснення операцій з експорту природного газу.

"Агресія Росії проти України призвела до надзвичайних та безпрецедентних умов та обмежень, коли всі компанії енергетичної галузі мають зосередитися на безпеці постачання природного газу для України та українців", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, окупанти пошкодили газопровід у Луганській області.