Окупанти пошкодили газопровід у Луганській області

Жертв чи постраждалих серед співробітників Оператора ГТС немає.

Внаслідок військових дій з боку Росії пошкоджено першу нитку газогону "Луганськ - Лисичанськ - Рубіжне" в районі відводу на газорозподільній станції (ГРС) "Лисичанськ".

Диспетчери компанії зафіксували зниження тиску в системі та о 8:50 3 березня перекрили подачу природного газу. Лисичанськ отримує газ через резервну систему газопостачання.

Про це повідомялє пресслужба Оператора ГТС.

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Жертв чи постраждалих серед співробітників компанії немає.

За найпершої можливості Оператор відновить роботу газогону, однак наразі в районі місця аварії йдуть активні бойові дії.

Загалом станом на 11:00 через бойові дії зупинені 14 із 1 389 ГРС.

Нагадаємо, вчора, 2 березня, в результаті авіаудару пошкоджено газопровід у Харківській області.