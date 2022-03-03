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Окупанти пошкодили газопровід у Луганській області

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Окупанти пошкодили газопровід у Луганській області

УНІАН

Жертв чи постраждалих серед співробітників Оператора ГТС немає.

Внаслідок військових дій з боку Росії пошкоджено першу нитку газогону "Луганськ - Лисичанськ - Рубіжне" в районі відводу на газорозподільній станції (ГРС) "Лисичанськ". 

Диспетчери компанії зафіксували зниження тиску в системі та о 8:50 3 березня перекрили подачу природного газу. Лисичанськ отримує газ через резервну систему газопостачання.

Про це повідомялє пресслужба Оператора ГТС.

Жертв чи постраждалих серед співробітників компанії немає. 

За найпершої можливості Оператор відновить роботу газогону, однак наразі в районі місця аварії йдуть активні бойові дії.

Загалом станом на 11:00 через бойові дії зупинені 14 із 1 389 ГРС. 

Нагадаємо, вчора, 2 березня, в результаті авіаудару пошкоджено газопровід у Харківській області.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 2 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9000 осіб,
  • танків ‒ 217 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 900 од,
  • артилерійських систем  – 90,
  • РСЗВ  - 42,
  • засоби ППО  - 11,
  • літаків – 30 од (інформація уточнюється),
  • гелікоптерів – 31 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 374,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ  - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  - 3,

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

 
 
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