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У Мелітополі російські окупанти роздають мешканцям пропагандистські листівки

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У Мелітополі російські окупанти роздають мешканцям пропагандистські листівки

Вони закликають дивитися новини там, де їх дивиться вся Росія.

У Мелітополі російські найманці роздають мешканцям пропагандистські листівки про те, що вони вторглися до України, щоби "боротися з фашистами".

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У папірцях до українских бійців "звертається президент РФ" і закликає їх скласти зброю.

Також поширюють листівки до містян, де йдеться про те, що "Росія не воює з українським народом", та надається список російських пропагандистських каналів.

Тим часом під Черніговом у селищі Михайло-Коцюбинське окупанти ходять по будинкам і забирають у людей телефони.

Про це ТСН.ua розповіли мешканці селища.

За їхніми словами, сьогодні, 3 березня, о 10:50 російські окупанти зайшли до їхнього будинку і забрали мобільні, та сказали не виходити на вулицю, бо нібито там працює снайпер.

Також місцеві розповіли, що у селищі росіян і техніки дуже багато, зокрема "Смерчі" і "Урагани", біля пожежної частини злочинці встановлюють "Гради".  

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 2 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9000 осіб,
  • танків ‒ 217 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 900 од,
  • артилерійських систем  – 90,
  • РСЗВ  - 42,
  • засоби ППО  - 11,
  • літаків – 30 од (інформація уточнюється),
  • гелікоптерів – 31 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 374,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ  - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  - 3,

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

 
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