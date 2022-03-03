У Мелітополі російські окупанти роздають мешканцям пропагандистські листівки

Вони закликають дивитися новини там, де їх дивиться вся Росія.

У Мелітополі російські найманці роздають мешканцям пропагандистські листівки про те, що вони вторглися до України, щоби "боротися з фашистами".

У папірцях до українских бійців "звертається президент РФ" і закликає їх скласти зброю.

Також поширюють листівки до містян, де йдеться про те, що "Росія не воює з українським народом", та надається список російських пропагандистських каналів.

Тим часом під Черніговом у селищі Михайло-Коцюбинське окупанти ходять по будинкам і забирають у людей телефони.

Про це ТСН.ua розповіли мешканці селища.

За їхніми словами, сьогодні, 3 березня, о 10:50 російські окупанти зайшли до їхнього будинку і забрали мобільні, та сказали не виходити на вулицю, бо нібито там працює снайпер.

Також місцеві розповіли, що у селищі росіян і техніки дуже багато, зокрема "Смерчі" і "Урагани", біля пожежної частини злочинці встановлюють "Гради".