Категория
Війна
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВійнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Минэнерго временно запретило экспорт газа из Украины

Минэнерго временно запретило экспорт газа из Украины

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Минэнерго временно запретило экспорт газа из Украины

УНІАН

Это решение не влияет на транзит газа через территорию Украины.

В связи с российским вторжением на территорию Украины министерство энергетики запретило участникам рынка экспортировать природный газ с таможенной территории нашего государства.

Миэнерго приняло соответствующее постановление, сообщает "Укртрансгаз".

Это решение также касается газа, хранящегося в подземных газохранилищах Украины в режиме "таможенный склад".

Режим таможенного "склада" позволяет компаниям хранить природный газ в подземных газохранилищах Украины в таможенном режиме в течение 1095 дней без уплаты налогов и таможенных пошлин.

Принятое постановление не влияет на транзит газа через территорию Украины.

Оператор ГТС Украины останавливает предоставление услуг по транспортировке природного газа в межгосударственные точки выхода из ГТС Украины для осуществления операций по экспорту природного газа.

"Агрессия России против Украины привела к чрезвычайным и беспрецедентным условиям и ограничениям, когда все компании энергетической отрасли должны сосредоточиться на безопасности поставок природного газа для Украины и украинцев", — говорится в сообщении.

Напомним, оккупанты повредили газопровод в Луганской области.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 2 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – около 9000 человек,
  • танков ‒ 217 ед,
  • боевых бронированных машин – 900 ед,
  • артиллерийских систем – 90,
  • РСЗО — 42,
  • средства ПВО – 11,
  • самолетов – 30 ед (информация уточняется),
  • вертолетов – 31 ед (информация уточняется);
  • автомобильной техники — 374,
  • легкие скоростные катера — 2 ед,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

 
Следующая публикация