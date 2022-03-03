Минэнерго временно запретило экспорт газа из Украины

Это решение не влияет на транзит газа через территорию Украины.

В связи с российским вторжением на территорию Украины министерство энергетики запретило участникам рынка экспортировать природный газ с таможенной территории нашего государства.

Миэнерго приняло соответствующее постановление, сообщает "Укртрансгаз".

Это решение также касается газа, хранящегося в подземных газохранилищах Украины в режиме "таможенный склад".

Режим таможенного "склада" позволяет компаниям хранить природный газ в подземных газохранилищах Украины в таможенном режиме в течение 1095 дней без уплаты налогов и таможенных пошлин.

Принятое постановление не влияет на транзит газа через территорию Украины.

Оператор ГТС Украины останавливает предоставление услуг по транспортировке природного газа в межгосударственные точки выхода из ГТС Украины для осуществления операций по экспорту природного газа.

"Агрессия России против Украины привела к чрезвычайным и беспрецедентным условиям и ограничениям, когда все компании энергетической отрасли должны сосредоточиться на безопасности поставок природного газа для Украины и украинцев", — говорится в сообщении.

Напомним, оккупанты повредили газопровод в Луганской области.