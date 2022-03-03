Российская авиация атакует Ахтырку: бомба попала в ТЭЦ

В Ахтырке Сумской области бомба, выпущенная РФ, 3 марта попала в ТЭЦ.

Об этом сообщил глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий.

"Российская авиация бомбит мирный украинский город. Бомба попала в ТЭЦ", — сообщил он.

По словам главы региона, также обстреляны жилые кварталы.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 2 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

личного состава – около 9000 человек,

танков ‒ 217 ед,

боевых бронированных машин – 900 ед,

артиллерийских систем – 90,

РСЗО — 42,

средства ПВО – 11,

самолетов – 30 ед (информация уточняется),

вертолетов – 31 ед (информация уточняется);

автомобильной техники — 374,

легкие скоростные катера — 2 ед,

цистерн с ГСМ – 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению: