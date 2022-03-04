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Що відбувається на АЕС в Енергодарі: місто заблоковано

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Що відбувається на АЕС в Енергодарі: місто заблоковано

Вікіпедія

Станція працює стабільно.

Станом на 10:00 Запорізька АЕС в Енергодарі - під контролем російських військових. Місто заблоковано з усіх сторін. Там багато техніки ворога.

Про це 4 березня повідомили в Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Станція працює стабільно. Експерти говорять, що такі дії окупантів спрямовані на те, щоб завалити енергосистему країни та спричинити відключення електропостачання.

Наразі велика кількість енергодарців хоче покинути місто.

Нагадаємо, що в ніч проти 4 березня російські війська почали обстрілювати Запорізьку АЕС. Президент України Володимир Зеленський через пожежу на АЕС звернувся до міжнародної спільноти із закликом не допустити катастрофи.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - 9166 осіб, 
  • танків ‒ 251 од, 
  • Бойових броньованих машин ‒ 939 од, 
  • артилерійських систем –105 од, 
  • РСЗВ - 50 од, 
  • засоби ППО - 18 од,
  • літаків – 33 од (уточнюється), 
  • гелікоптерів – 37 од, 
  • автомобільної техніки - 404 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ППМ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3, 

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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