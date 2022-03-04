Що відбувається на АЕС в Енергодарі: місто заблоковано

Що відбувається на АЕС в Енергодарі: місто заблоковано

Станція працює стабільно.

Станом на 10:00 Запорізька АЕС в Енергодарі - під контролем російських військових. Місто заблоковано з усіх сторін. Там багато техніки ворога.

Про це 4 березня повідомили в Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

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Станція працює стабільно. Експерти говорять, що такі дії окупантів спрямовані на те, щоб завалити енергосистему країни та спричинити відключення електропостачання.

Наразі велика кількість енергодарців хоче покинути місто.

Нагадаємо, що в ніч проти 4 березня російські війська почали обстрілювати Запорізьку АЕС. Президент України Володимир Зеленський через пожежу на АЕС звернувся до міжнародної спільноти із закликом не допустити катастрофи.