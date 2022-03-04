Что происходит на АЭС в Энергодаре: город заблокирован

Что происходит на АЭС в Энергодаре: город заблокирован

Станция работает стабильно.

По состоянию на 10:00 Запорожская АЭС в Энергодаре – под контролем российских военных. Город заблокирован со всех сторон. Там много техники врага.

Об этом сообщили в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

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Станция работает стабильно. Эксперты говорят, что такие действия оккупантов направлены на то, чтобы завалить энергосистему страны и вызвать отключение электроснабжения.

Сейчас большое количество энергодарцев хочет покинуть город.

Напомним, что в ночь на 4 марта российские войска начали обстреливать Запорожскую АЭС . Президент Украины Владимир Зеленский из-за пожара на АЭС обратился в международное сообщество с призывом не допустить катастрофы.