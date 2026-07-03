ДТЕК Ахметова став найбільшим приватним інвестором України - рейтинг Forbes

ДТЕК / © ДТЕК

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Компанія ДТЕК Ріната Ахметова очолила рейтинг Forbes Ukraine і стала найбільшим приватним інвестором України.

Про це свідчить рейтинг Forbes.

Видання склало рейтинг Топ-20 приватних інвесторів у 2024-2025 роках.

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Зазначається, що компанія ДТЕК посіла перше місце з капітальними інвестиціями в розмірі 57,5 млрд грн. Це на 80% більше, ніж в 2022-2023 роках.

В рейтингу вказано, що наразі ключові проєкти ДТЕК це будівництво другої черги Тилігульської вітроелектростанції та систем промислового накопичення енергії, а також відновлення зруйнованої росією інфраструктури.

Нагадаємо, з початку повномасштабної війни ДТЕК Ахметова інвестував в українську енергетику 2,4 млрд євро.

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