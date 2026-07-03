Розбиті квартири та гігантська вирва: що зараз відбувається на місці «прильоту» на Дарниці (відео)

Наслідки ворожої атаки 2 липня / © ТСН

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На місці російського удару по житловому будинку в Дарницькому районі Києва, якого РФ завдала вночі проти 2 липня, досі тривають пошуково-рятувальні роботи.

Ексклюзивні кадри ТСН показують масштаби руйнувань після нічної атаки РФ.

На місці удару утворилася величезна вирва, частина багатоповерхівки зруйнована, а навколишні будинки зазнали значних пошкоджень. На кадрах видно розбиті квартири, понівечені фасади та роботу рятувальників.

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Дата публікації 13:58, 03.07.26 Кількість переглядів 2 Понівечені квартири та завали: який вигляд має місце ворожого удару по Києву зараз

Атака на Київ 2 липня — деталі

Нагадаємо, вночі проти 2 липня Росія здійснила масовану атаку на Київ. Пошкодження зафіксували більш ніж на 20 локаціях у всіх районах міста. Руйнувань зазнали житлові будинки, станція екстреної медичної допомоги, науковий інститут, готель та підприємства.

Станом на 07:00 3 липня, за даними ДСНС, кількість загиблих унаслідок атаки зросла до 30 людей, ще 99 осіб дістали поранення. Згодом начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що ще троє людей залишаються зниклими безвісти, а пошукові роботи тривають.

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