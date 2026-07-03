ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Эксклюзив ТСН
Количество просмотров
1192
Время на прочтение
1 мин

Разбитые квартиры и гигантская воронка: что сейчас происходит на месте «прилета» на Дарнице (видео)

Полностью разгромленные квартиры, разрушенная часть многоэтажного дома и обломки — так выглядит место российского удара по Дарнице.

Автор публикации
Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Комментарии
Последствия вражеской атаки 2 июля

Последствия вражеской атаки 2 июля / © ТСН

На месте российского удара по жилому дому в Дарницком районе Киева, нанесенного РФ в ночь на 2 июля, до сих пор продолжаются поисково-спасательные работы.

Эксклюзивные кадры ТСН показывают масштабы разрушений после ночной атаки РФ.

На месте удара образовалась огромная воронка, часть многоэтажного дома разрушена, а окружающие здания получили значительные повреждения. На кадрах видны разбитые квартиры, искореженные фасады и работа спасателей.

Нападение на Киев 2 июля — подробности

Напомним, в ночь на 2 июля Россия совершила массированную атаку на Киев. Повреждения зафиксированы более чем в 20 точках во всех районах города. Повреждениям подверглись жилые дома, станция скорой медицинской помощи, научный институт, гостиница и предприятия.

По состоянию на 07:00 3 июля, по данным ГСЧС, число погибших в результате атаки возросло до 30 человек, ещё 99 человек получили ранения. Позже начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что ещё трое человек числятся пропавшими без вести, а поисковые работы продолжаются.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
1192
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie