- Дата публикации
-
- Категория
- Эксклюзив ТСН
- Количество просмотров
- 1192
- Время на прочтение
- 1 мин
Разбитые квартиры и гигантская воронка: что сейчас происходит на месте «прилета» на Дарнице (видео)
Полностью разгромленные квартиры, разрушенная часть многоэтажного дома и обломки — так выглядит место российского удара по Дарнице.
На месте российского удара по жилому дому в Дарницком районе Киева, нанесенного РФ в ночь на 2 июля, до сих пор продолжаются поисково-спасательные работы.
Эксклюзивные кадры ТСН показывают масштабы разрушений после ночной атаки РФ.
На месте удара образовалась огромная воронка, часть многоэтажного дома разрушена, а окружающие здания получили значительные повреждения. На кадрах видны разбитые квартиры, искореженные фасады и работа спасателей.
Нападение на Киев 2 июля — подробности
Напомним, в ночь на 2 июля Россия совершила массированную атаку на Киев. Повреждения зафиксированы более чем в 20 точках во всех районах города. Повреждениям подверглись жилые дома, станция скорой медицинской помощи, научный институт, гостиница и предприятия.
По состоянию на 07:00 3 июля, по данным ГСЧС, число погибших в результате атаки возросло до 30 человек, ещё 99 человек получили ранения. Позже начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что ещё трое человек числятся пропавшими без вести, а поисковые работы продолжаются.