Разбитые квартиры и гигантская воронка: что сейчас происходит на месте «прилета» на Дарнице (видео)

Последствия вражеской атаки 2 июля / © ТСН

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На месте российского удара по жилому дому в Дарницком районе Киева, нанесенного РФ в ночь на 2 июля, до сих пор продолжаются поисково-спасательные работы.

Эксклюзивные кадры ТСН показывают масштабы разрушений после ночной атаки РФ.

На месте удара образовалась огромная воронка, часть многоэтажного дома разрушена, а окружающие здания получили значительные повреждения. На кадрах видны разбитые квартиры, искореженные фасады и работа спасателей.

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Дата публикации 13:58, 03.07.26 Количество просмотров 23 Разрушенные квартиры и завалы: как выглядит место вражеского удара по Киеву сейчас

Нападение на Киев 2 июля — подробности

Напомним, в ночь на 2 июля Россия совершила массированную атаку на Киев. Повреждения зафиксированы более чем в 20 точках во всех районах города. Повреждениям подверглись жилые дома, станция скорой медицинской помощи, научный институт, гостиница и предприятия.

По состоянию на 07:00 3 июля, по данным ГСЧС, число погибших в результате атаки возросло до 30 человек, ещё 99 человек получили ранения. Позже начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что ещё трое человек числятся пропавшими без вести, а поисковые работы продолжаются.

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