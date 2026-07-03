Не поливайте их в жару: три популярных растения, которые выдерживают засуху и долго цветут

Лаванда / © Pixabay

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В жаркую погоду многие садоводы стараются как можно чаще поливать клумбы, чтобы растения не пострадали от высоких температур. Впрочем, некоторые декоративные культуры хорошо приспособлены к засушливым условиям и не нуждаются в регулярном поливе даже в разгар лета. Эксперт по садоводству назвал три растения, которые легко переносят жару и могут радовать продолжительным цветением.

Об этом сообщило издание Express.

По словам садовода, который делится советами в TikTok под ником @viewfromthepottingbench, эти растения уже можно приобрести в садовых центрах. Они не только устойчивы к высоким температурам, но и помогают сократить время на уход за садом.

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Первой среди них эксперт назвал лаванду. Он назвал её настоящей классикой, которая должна быть почти в каждом саду. Лаванда долго цветет, отличается сильным ароматом и привлекает пчел и других насекомых-опылителей. Поскольку этот средиземноморский кустарник привык к жаркому климату, он хорошо переносит сухую почву и считается одним из самых засухоустойчивых декоративных растений.

Вторым растением стала эхинацея, которую садовник назвал одним из своих любимых. Она представлена в самых разных цветах, хорошо растет на большинстве типов почв и лучше всего чувствует себя на открытых солнечных участках. Крупные цветки на высоких стеблях привлекают бабочек и опылителей, а само растение способно самостоятельно распространяться по саду, образуя новые кусты без дополнительных усилий.

Третьим в списке стал агапантус. По словам эксперта, это растение с белыми, синими или фиолетовыми соцветиями одинаково хорошо подходит как для небольших садов, так и для просторных участков. Он рекомендует высаживать не поодинокие растения, а сразу несколько в разных местах сада. Благодаря мощной корневой системе агапантус легко переносит жару, а также хорошо подходит для деления и последующего размножения.

Напомним, что полив, обрезка отцветших цветов, борьба с вредителями и еще несколько важных дел могут существенно повлиять на состояние сада. Эксперт объяснил, что нужно сделать в июле.

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