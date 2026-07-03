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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
359
Время на прочтение
2 мин

Огурцы не растут из-за жары: чем обработать кусты, чтобы не остаться без урожая

После подкормки огурцов раствором с молоком и ягодом кусты дадут обильный урожай, который придется собирать ведрами.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Огурцы.

Огурцы. / © pexels.com

Летняя жара может серьезно навредить урожаю огурцов: листья начинают желтеть, покрываться пятнами, а плети увядают. Спасти растения и обеспечить хорошую урожайность можно с помощью простого раствора из трех ингредиентов.

Об этом рассказали авторы YouTube-канала «Порадники».

Ингредиенты:

  • 500 мл молока;

  • 1 ст. л. жидкого мыла;

  • 15 капель йода;

  • 5 л воды.

Смешайте все ингредиенты, а получившуюся смесь разведите в воде. Обработайте огурцы раствором по листьям и под ним.

Раствор из молока и йода огородники часто используют в качестве профилактического средства против грибковых заболеваний огурцов. Он помогает поддерживать здоровый вид листьев, уменьшает риск его пожелтения и преждевременного опадания, а также способствует активному росту растений. Кроме того, такая подкормка обеспечивает огурцы полезными микроэлементами, что оказывает положительное влияние на формирование завязи и будущий урожай.

Советы по уходу за огурцами

Огородники советуют не переусердствовать с удобрением. На один квадратный метр следует использовать один литр раствора. Чтобы обработка была эффективной, ее следует проводить утром или вечером, когда жара не столь сильна. Опрыскивать следует не только верхнюю, но и нижнюю сторону листьев, где часто скапливаются возбудители болезней.

Повторять процедуру можно каждые 7–10 дней, особенно после сильных дождей или в периоды продолжительной жары.

Напомним, мы писали о том, когда поливать, чем подкормить, как защитить от болезней и вредителей огурцы на грядке. Ведь жара с температурой свыше +30°C или даже +40°C является испытанием для овощей.

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Дата публикации
Количество просмотров
359
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