Огурцы не растут из-за жары: чем обработать кусты, чтобы не остаться без урожая

Огурцы. / © pexels.com

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Летняя жара может серьезно навредить урожаю огурцов: листья начинают желтеть, покрываться пятнами, а плети увядают. Спасти растения и обеспечить хорошую урожайность можно с помощью простого раствора из трех ингредиентов.

Об этом рассказали авторы YouTube-канала «Порадники».

Ингредиенты:

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500 мл молока;

1 ст. л. жидкого мыла;

15 капель йода;

5 л воды.

Смешайте все ингредиенты, а получившуюся смесь разведите в воде. Обработайте огурцы раствором по листьям и под ним.

Раствор из молока и йода огородники часто используют в качестве профилактического средства против грибковых заболеваний огурцов. Он помогает поддерживать здоровый вид листьев, уменьшает риск его пожелтения и преждевременного опадания, а также способствует активному росту растений. Кроме того, такая подкормка обеспечивает огурцы полезными микроэлементами, что оказывает положительное влияние на формирование завязи и будущий урожай.

Советы по уходу за огурцами

Огородники советуют не переусердствовать с удобрением. На один квадратный метр следует использовать один литр раствора. Чтобы обработка была эффективной, ее следует проводить утром или вечером, когда жара не столь сильна. Опрыскивать следует не только верхнюю, но и нижнюю сторону листьев, где часто скапливаются возбудители болезней.

Повторять процедуру можно каждые 7–10 дней, особенно после сильных дождей или в периоды продолжительной жары.

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Напомним, мы писали о том, когда поливать, чем подкормить, как защитить от болезней и вредителей огурцы на грядке. Ведь жара с температурой свыше +30°C или даже +40°C является испытанием для овощей.

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