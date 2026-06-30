Помидор / © ТСН

Реклама

Жара может стать настоящим испытанием для помидоров и существенно снизить будущий урожай. Из-за высоких температур растения теряют способность нормально цвести и формировать плоды: листья скручиваются, цветы опадают, а завязи почти не появляются.

Чтобы сохранить урожай помидоров даже в самые жаркие дни, важно обеспечить правильный уход за помидорами и своевременно подпитать их необходимыми микроэлементами, пишет портал Deccoria.pl.

Помидоры — теплолюбивые растения. Однако это не значит, что чем больше жара, тем лучше они растут и дают урожай. Напротив, помидоры перегреваются при температуре выше 30°C. Жара оказывает существенное влияние на здоровье этих растений — заставляет их листья скручиваться или закручиваться вверх, на кончиках. Это естественный защитный механизм — способ растений ограничить испарение воды.

Реклама

Ситуация еще хуже, когда помидорам не хватает необходимых питательных веществ в жаркую погоду. Распространенной причиной вьющейся верхушки помидоров является дефицит бора, который отвечает за формирование клеточных стенок и развитие молодых тканей.

Эксперт по садоводству Томаш Водзинский рассказал, что бор — это элемент, который оказывает значительное влияние на цветение и плодоношение помидоров, ведь повышает жизнеспособность пыльцы и опыления. Обеспечивая помидоры бором, увеличиваются шансы на развитие рыхлых томатов.

Как ухаживать за помидорами в жару

Следует обеспечить более частый полив, чем обычно (даже каждый день или через день). Если возможно, используйте сетки для тени или другие покрытия, чтобы защитить растения от прямых солнечных лучей.

Не забывайте защищать корни помидоров от перегрева — в этом поможет натуральная мульча — солома или скошенная сухая трава. Она также имеет дополнительное преимущество — уменьшает испарение воды из почвы.

Реклама

Чтобы улучшить цветение и завязывание плодов помидоров в жаркую погоду, следует опрыскать бором. Приготовьте раствор, добавив 3-5 г порошка на 10 л воды.

Тщательно покройте жидкостью все растение томата, в том числе все цветы. Лучше всего опрыскивать рано утром или поздно вечером, чтобы уменьшить риск солнечных ожогов. Это улучшит состояние помидоров, и каждый день появляется больше плодов.

Напомним, мы писали о том, как спасти помидоры во время цветения в жару.

Новости партнеров