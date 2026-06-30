День ангела 30 июня: кого и как поздравлять с именинами

Какой сегодня, 30 июня, день ангела / © pexels.com

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Кто празднует день ангела 30 июня

30 июня 2026 поздравьте с именинами Андрея, Ивана, Матвея, Михаила, Петра, Степана, Якова.

Андрей — древнегреческое происхождение, означает «мужественный». В детстве энергичный, подвижный. Во взрослом возрасте становится коммуникабельным.

Иоанн — древнеиудейское имя, переводится как «милость Божия». В детстве тихий, спокоен. Во взрослом возрасте становится неторопливым.

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Матвей — древнееврейские корни, толкуется как «подарок от Бога». В детстве не любит привлекать к себе внимание, застенчивый. Во взрослом возрасте становится искренним.

Михаил — древнееврейское происхождение, означает «кто как Бог». В детстве воспитан, дружелюбен. Во взрослом возрасте становится справедливым.

Петр — древнегреческое имя, переводится как «скала». В детстве неплохой организатор, хорошо учится. Во взрослом возрасте становится самоуверенным.

Степан — древнегреческие корни, толкуется как «венец». В детстве имеет хорошую память, хорошую. Во взрослом возрасте становится невозмутимым.

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Иаков — древнееврейское происхождение, значит «наступать по пятам». В детстве подвижен, слушается родителей. Во взрослом возрасте становится честным.

День ангела 30 июня — душевные поздравления в прозе

День ангела 30 июня — душевные поздравления в прозе / © pexels.com

Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой небесный покровитель всегда будет рядом, оберегает от невзгод и направляет на верный путь. Желаю душевного спокойствия, светлых мыслей, крепкого здоровья и радости в каждом дне.

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С Днем ангела! Пусть в твоей жизни всегда будет место для добра, тепла и искренних людей. Пусть твой ангел-хранитель поддерживает в трудные моменты, дарит веру в себя и помогает осуществлять самые заветные мечты.

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Поздравляю с Днем ангела! Желаю, чтобы небеса щедро благословляли тебя на счастье, любовь и благополучие. Пусть в сердце всегда живет надежда, а рядом будут ценящие и поддерживающие тебя.

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С Днем ангела! Пусть твой небесный защитник каждый день ведет тебя по пути света и гармонии. Желаю крепкого здоровья, внутренней силы, радости от жизни и воплощения всех добрых замыслов.

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Поздравляю с Днем ангела! Пусть в твоей жизни всегда царит мир, любовь и благословение. Пусть каждый день будет наполнен теплом, искренними ухмылками и ощущением, что ты под надежной защитой своего ангела.

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