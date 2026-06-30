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Левандовски официально нашел себе новый клуб
Польский бомбардир будет выступать за океаном.
Польский форвард Роберт Левандовски, который в мае объявил об уходе из испанской "Барселоны", стал игроком американского клуба "Чикаго Файр".
О подписании 37-летнего поляка клуб МЛС сообщил на своем официальном сайте.
Контракт с нападающим рассчитан до конца сезона-2027/28. Финансовые детали сделки не разглашаются.
Левандовски присоединится к "Чикаго Файр" в статусе свободного агента. 30 июня истекает его контракт с "Барселоной".
"Его приход укрепляет наше стремление бороться за трофеи и поднимает стандарты клуба на высоту, достойную этого города. Мы с нетерпением ждем начала работы с ним. Чикаго своими глазами увидит, почему он является одной из самых уважаемых спортивных икон в мире", — сказал Грегг Берхалтер, главный тренер "Чикаго Файр".
Левандовски выступал за "Барселону" с лета 2022 года, когда перешел из "Баварии" за 50 миллионов евро.
Вместе с каталонцами он завоевал 7 трофеев: по три раза выиграл чемпионат и Суперкубок Испании, а также один раз стал обладателем Кубка Испании.
В прошлом сезоне Роберт провел 46 матчей за "Барселону", в которых забил 19 голов и отдал 4 ассиста.
Ранее сообщалось, что "Манчестер Сити" официально назначил нового главного тренера.