Левандовски официально нашел себе новый клуб

Роберт Левандовски / x.com/lewy_official

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Польский форвард Роберт Левандовски, который в мае объявил об уходе из испанской "Барселоны", стал игроком американского клуба "Чикаго Файр".

О подписании 37-летнего поляка клуб МЛС сообщил на своем официальном сайте.

Контракт с нападающим рассчитан до конца сезона-2027/28. Финансовые детали сделки не разглашаются.

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Левандовски присоединится к "Чикаго Файр" в статусе свободного агента. 30 июня истекает его контракт с "Барселоной".

"Его приход укрепляет наше стремление бороться за трофеи и поднимает стандарты клуба на высоту, достойную этого города. Мы с нетерпением ждем начала работы с ним. Чикаго своими глазами увидит, почему он является одной из самых уважаемых спортивных икон в мире", — сказал Грегг Берхалтер, главный тренер "Чикаго Файр".

Левандовски выступал за "Барселону" с лета 2022 года, когда перешел из "Баварии" за 50 миллионов евро.

Вместе с каталонцами он завоевал 7 трофеев: по три раза выиграл чемпионат и Суперкубок Испании, а также один раз стал обладателем Кубка Испании.

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В прошлом сезоне Роберт провел 46 матчей за "Барселону", в которых забил 19 голов и отдал 4 ассиста.

Ранее сообщалось, что "Манчестер Сити" официально назначил нового главного тренера.

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