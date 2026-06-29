Ястремская отыграла четыре матчбола и вышла во второй раунд Wimbledon-2026

Даяна Ястремская / © Associated Press

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Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№67 WTA) пробилась во второй круг Wimbledon-2026.

На старте основной сетки травяного мэйджора 26-летняя уроженка Одессы одолела японку Аой Ито (№228 WTA) — 7:6, 4:6, 7:5.

Матч длился 2 часа и 21 минуту. Ястремская трижды подавала навылет, совершила 5 двойных ошибок и использовала 7 из 21 брейк-пойнтов. На ее счету 49 виннеров и 58 непринужденных ошибок.

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Отметим, что в решающем третьем сете Даяна отыграла четыре матчбола — по два на приеме и подаче в 9-м и 10-м геймах соответственно.

Во втором круге турнира Grand Slam соперницей Ястремской станет испанка Джессика Бузас Манейро (№52 WTA).

Всего в основной сетке Wimbledon-2026 сыграют семь украинок. Александра Олейникова уже завершила выступления на турнире, проиграв американке Маккартни Кесслер — 0:6, 0:6.

Элина Свитолина, Марта Костюк, Юлия Стародубцева, Ангелина Калинина и Дарья Снигур проведут матчи первого круга во вторник, 30 июня:

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Элина Свитолина (Украина) — Дарья Снигур (Украина)

Марта Костюк (Украина) — Надя Подороска (Аргентина)

Ангелина Калинина (Украина) — Камилла Рахимова (Узбекистан)

Юлия Стародубцева (Украина) — Анна Блинкова (нейтральный статус, теннисистка из государства-агрессора)

Матчи основной сетки Wimbledon-2026 будут продолжаться с 29 июня по 12 июля. В прошлом году победительницей турнира стала полька Ига Швентек, "всухую" обыграв в финале американку Аманду Анисимову.

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