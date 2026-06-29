Церковный праздник 30 июня / © pexels.com

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Завтра, 30 июня, в православном календаре Собор 12 апостолов. Двенадцать апостолов — это избранные Христом ученики, которым была поручена особая миссия: распространять Его учение, основывать христианские общины и духовно заботиться о первых верующих.

К их кругу традиционно относят: Петра, Андрея, Иакова (сына Зеведея), Иоанна Богослова, Филиппа, Варфоломея, Матфея, Фому, Иакова (сына Алфея), Иуду Фаддея, Симона Кананита и Матфия (заменившего Иуду Искариота).

Каждый из них имел свой путь, характер и миссию, но всех объединяла общая идея — верность Христу даже перед лицом испытаний и страданий.

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Собор 12 апостолов — это не только упоминание исторических фигур, но прежде всего символ единства и жертвенного служения.

В церковной традиции этот день сопровождается богослужениями, молитвами и упоминанием о подвиге апостолов. Верующие обращаются к ним с просьбами об укреплении веры, мудрости в жизненных решениях и духовной защите.

Во многих общинах также читаются отрывки из Евангелия, напоминающие о призвании апостолов и их пути следования за Христом.

Приметы 30 июня

Народные приметы 30 июня / © pexels.com

Если утро туманное — лето будет теплым, но с периодическими дождями.

Ясное небо к вечеру — июль будет сухим и солнечным.

Громко поют птицы — к теплой стабильной погоде.

Что завтра нельзя делать

В этот день не рекомендуют стричь волосы или ногти, чтобы не отрезать удачу. Не советуют работать в огороде — считалось, что такой труд будет напрасным и не принесет результата. Также избегают ссор, особенно с родными, потому что это может затянуть конфликты и привлечь период неудач.

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Что можно делать завтра

В народной традиции Собор 12 апостолов иногда называют «второй Пасхой». По обычаю в этот день красят 13 яиц (крашенок): двенадцать — в честь апостолов и одно — для Христа. Чаще всего их окрашивают в желтый цвет как символ солнца, жизненной силы и воскресения. Праздничный стол в это время стремятся наполнить блюдами из яиц, считая это добром и изобилием.

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