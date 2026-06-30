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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Эрдоган сделал заявление о возобновлении переговоров между Украиной и РФ

Турция пытается вернуть Украину и Россию за стол переговоров и активизировать дипломатические усилия по завершению войны.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
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Эрдоган и Мерц. Фото iletisim.gov.tr

Эрдоган и Мерц. Фото iletisim.gov.tr

Турция работает над возобновлением переговорного процесса и активизацией дипломатических усилий между Украиной и Россией.

Об этом глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал во время телефонного разговора с канцлером Германии Фридрихом Мерцом, передает директорат по коммуникациям администрации президента Турции.

Эрдоган заявил, что Турция стремится к крепкому миру в «российско-украинском конфликте» (именно так Анкара называет российскую агрессию против Украины — Ред.) и работает над возобновлением переговоров и возрождением дипломатического процесса.

Кроме того, Эрдоган заявил, что ожидает саммита лидеров НАТО, который состоится в Анкаре, «демонстрации твердой воли по укреплению Европой собственной обороны в рамках НАТО и сохранению трансатлантической связи».

Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил о готовности Анкары снова предоставить площадку для переговоров между Украиной и Россией по завершению войны.

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Дата публикации
Количество просмотров
198
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