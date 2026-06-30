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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
145
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Левандовські офіційно знайшов собі новий клуб

Польський бомбардир виступатиме за океаном.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Роберт Левандовські

Роберт Левандовські / x.com/lewy_official

Польський форвард Роберт Левандовські, який у травні оголосив про відхід з іспанської "Барселони", став гравцем американського клубу "Чикаго Файр".

Про підписання 37-річного поляка клуб МЛС повідомив на своєму офіційному сайті.

Контракт із нападником розрахований до кінця сезону-2027/28. Фінансові деталі угоди не розголошуються.

Левандовські приєднається до "Чикаго Файр" у статусі вільного агента. 30 червня спливає його контракт із "Барселоною".

"Його прихід зміцнює наше прагнення боротися за трофеї та піднімає стандарти клубу на висоту, гідну цього міста. Ми з нетерпінням чекаємо на початок роботи з ним. Чикаго на власні очі побачить, чому він є однією з найшанованіших спортивних ікон у світі", — сказав Грегг Берхалтер, головний тренер "Чикаго Файр".

Левандовські виступав за "Барселону" від літа 2022 року, коли перейшов з "Баварії" за 50 мільйонів євро.

Разом з каталонцями він здобув 7 трофеїв: по три рази виграв чемпіонат і Суперкубок Іспанії, а також одного разу став володарем Кубка Іспанії.

Минулого сезону Роберт провів 46 матчів за "Барселону", в яких забив 19 голів та віддав 4 асисти.

Раніше повідомлялося, що "Манчестер Сіті" офіційно призначив нового головного тренера.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
145
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