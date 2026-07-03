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Королева Летиція у коктейльній сукні з пишним подолом відвідала церемонію у Мадриді
Король Філіп VI та королева Летиція були присутні на вечері на честь лауреатів журналістських премій "Маріано де Кавіа", "Мінготе" та "Лука де Тена" у будівлі ABC у Мадриді.
Захід знову відбувався під головуванням короля та королеви Іспанії. За традицією, всі погляди були прикуті до королеви Летиції, яка викликала фурор у чорній сукні з пишною спідницею.
Королева обрала сукню від The 2nd Skin, зшиту з чорної тафти, з круглим вирізом, без рукавів і пишною спідницею середньої довжини, прикрашеної бантами з тієї самої тканини та поясом на талії.
Летиція доповнила вбрання бездоганними чорними туфлями-слінгбеками від Massimo Dutti та своєю незмінною каблучкою Coreterno. Також вона взяла із собою сумочку від італійського бренду Aquazzura – клатч Bow Tie Crystal Clutch, виконаний із чорного атласу, з чітко окресленим силуетом та м'якими складками, що надають йому розкішного та вишуканого вигляду.
Вона доповнила вечірній образ діамантовими сережками, що складаються з великого центрального каменю, оточеного дрібнішими діамантами, що утворюють витончену квітку та широким браслетом. Зачіска та макіяж Її Величності також відповідали вечірньому заходу.
Король Філіп VI одягнув з цього приводу класичний темний костюм, білу сорочку і чорну краватку-метелика, і взув лаковані туфлі.
Нагадаємо, раніше ми показували вам улюблене взуття королеви Летиції для літнього сезону.