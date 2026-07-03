Королева Летиція у коктейльній сукні з пишним подолом відвідала церемонію у Мадриді

Королева Летиція / © Getty Images

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Захід знову відбувався під головуванням короля та королеви Іспанії. За традицією, всі погляди були прикуті до королеви Летиції, яка викликала фурор у чорній сукні з пишною спідницею.

Королева обрала сукню від The 2nd Skin, зшиту з чорної тафти, з круглим вирізом, без рукавів і пишною спідницею середньої довжини, прикрашеної бантами з тієї самої тканини та поясом на талії.

Королева Летиція / © Getty Images

Летиція доповнила вбрання бездоганними чорними туфлями-слінгбеками від Massimo Dutti та своєю незмінною каблучкою Coreterno. Також вона взяла із собою сумочку від італійського бренду Aquazzura – клатч Bow Tie Crystal Clutch, виконаний із чорного атласу, з чітко окресленим силуетом та м'якими складками, що надають йому розкішного та вишуканого вигляду.

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Вона доповнила вечірній образ діамантовими сережками, що складаються з великого центрального каменю, оточеного дрібнішими діамантами, що утворюють витончену квітку та широким браслетом. Зачіска та макіяж Її Величності також відповідали вечірньому заходу.

Король Філіп VI одягнув з цього приводу класичний темний костюм, білу сорочку і чорну краватку-метелика, і взув лаковані туфлі.

Король Філіп VI та королева Летиція / © Getty Images

Нагадаємо, раніше ми показували вам улюблене взуття королеви Летиції для літнього сезону.

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