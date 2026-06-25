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Королева Летиція в елегантній сукні з розрізом відвідала діловий захід у Мадриді
Королева Летиція була присутня на заході, присвяченому 15-річчю журналу Ethic у Мадриді.
Незважаючи на значне підвищення температури в іспанській столиці останніми днями, королева не пішла на компроміс зі своєю властивою їй елегантністю. Цього разу Летиція обрала образ, який був одночасно стриманим, витонченим і вигідно підкреслює її фігуру.
Вона віддала перевагу сукні міді з невеликим розрізом спереду і поясом, що підкреслює талію. Як контраст до дизайну сукні королева обрала чорні туфлі-човники на низькому підборі з гострим носком, що поєднують у собі елегантність та практичність. Її сумочка також чорна та невеликого розміру, відмінно доповнювала діловий образ для спекотного літнього дня.
Летиція розпустила волосся, уклавши його за бічним проділом, а також зробила виразний макіяж на обличчі.
Нагадаємо, буквально вчора королева Летиція і король Філіп VI були присутні на щорічному засіданні опікунської ради Фонду принцеси Астурійської в Королівському палаці Ель-Пардо в Мадриді, де Її Величність з'явилася в стильному діловому костюмі.