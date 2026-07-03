ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
318
Час на прочитання
2 хв

До України увірвався атмосферний фронт: де різко зміниться погода

Після кількох днів сильної спеки погода в Україні почне різко змінюватися. Атмосферний фронт принесе не лише комфортнішу температуру, а й грози, сильні зливи та шквали.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Коментарі
Погода в Україні

Погода в Україні / © ТСН

Спека, яка трималася в Україні останніми днями, починає відступати. Разом зі зниженням температури до країни вже зайшла нова повітряна маса з атмосферними фронтами, яка принесе дощі, грози та поривчастий вітер.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Погода в Україні

За її словами, атмосферний фронт уже прийшов в Україну та поступово переміщується із заходу на схід. У п’ятницю, 4 липня, у більшості областей денна температура становитиме +20…+25 градусів. На півдні повітря прогріється до +24…+29 градусів. Лише на сході в суботу ще затримається спекотніша погода — +26…+31 градус, однак уже в неділю, за прогнозом, стане прохолодніше і там.

Синоптикиня зазначає, що атмосферний фронт буде багатий на опади. Так, 4 липня у більшості регіонів очікуються грозові дощі, місцями можливі сильні зливи та шквали. Водночас у західних областях дощі прогнозують лише на Волині та Рівненщині.

У суботу, 5 липня, дощі та грози матимуть локальний характер. Найменша ймовірність опадів очікується у південних і центральних областях.

За прогнозом Наталки Діденко, упродовж суботи та неділі в Україні переважатиме помірний північно-західний вітер, який місцями буде рвучким.

Погода в Києві

У Києві спека також відступить. За словами синоптикині, найспекотнішим із найближчих днів є саме сьогодні, а вже 4 та 5 липня вдень у столиці прогнозують +23…+24 градуси. Упродовж вихідних можливі локальні грозові дощі, водночас зберігатимуться й сонячні періоди.

Діденко також звернула увагу, що зміна повітряних мас може вплинути на самопочуття людей. Зокрема, можливі сонливість, зниження працездатності, головний біль і коливання артеріального тиску.

За попереднім прогнозом, найближча хвиля спеки наразі очікується в середині наступного тижня. Вона може торкнутися південних і східних областей України.

Нагадаємо, екстремально високі температури, які наприкінці червня охопили значну частину Європи, призвели до численних смертей. За тиждень — від 22 до 28 червня — від спеки в Європі померли 20 390 осіб.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
318
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie