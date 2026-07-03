До України увірвався атмосферний фронт: де різко зміниться погода

Погода в Україні / © ТСН

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Спека, яка трималася в Україні останніми днями, починає відступати. Разом зі зниженням температури до країни вже зайшла нова повітряна маса з атмосферними фронтами, яка принесе дощі, грози та поривчастий вітер.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Погода в Україні

За її словами, атмосферний фронт уже прийшов в Україну та поступово переміщується із заходу на схід. У п’ятницю, 4 липня, у більшості областей денна температура становитиме +20…+25 градусів. На півдні повітря прогріється до +24…+29 градусів. Лише на сході в суботу ще затримається спекотніша погода — +26…+31 градус, однак уже в неділю, за прогнозом, стане прохолодніше і там.

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Синоптикиня зазначає, що атмосферний фронт буде багатий на опади. Так, 4 липня у більшості регіонів очікуються грозові дощі, місцями можливі сильні зливи та шквали. Водночас у західних областях дощі прогнозують лише на Волині та Рівненщині.

У суботу, 5 липня, дощі та грози матимуть локальний характер. Найменша ймовірність опадів очікується у південних і центральних областях.

За прогнозом Наталки Діденко, упродовж суботи та неділі в Україні переважатиме помірний північно-західний вітер, який місцями буде рвучким.

Погода в Києві

У Києві спека також відступить. За словами синоптикині, найспекотнішим із найближчих днів є саме сьогодні, а вже 4 та 5 липня вдень у столиці прогнозують +23…+24 градуси. Упродовж вихідних можливі локальні грозові дощі, водночас зберігатимуться й сонячні періоди.

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Діденко також звернула увагу, що зміна повітряних мас може вплинути на самопочуття людей. Зокрема, можливі сонливість, зниження працездатності, головний біль і коливання артеріального тиску.

За попереднім прогнозом, найближча хвиля спеки наразі очікується в середині наступного тижня. Вона може торкнутися південних і східних областей України.

Нагадаємо, екстремально високі температури, які наприкінці червня охопили значну частину Європи, призвели до численних смертей. За тиждень — від 22 до 28 червня — від спеки в Європі померли 20 390 осіб.

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