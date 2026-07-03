В Украину ворвался атмосферный фронт: где резко изменится погода

Погода в Украине / © ТСН

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Жара, которая царила в Украине в последние дни, начинает спадать. Вместе со снижением температуры в страну уже вошла новая воздушная масса с атмосферными фронтами, которая принесет дожди, грозы и порывистый ветер.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Погода в Украине

По её словам, атмосферный фронт уже достиг Украины и постепенно перемещается с запада на восток. В пятницу, 4 июля, в большинстве областей дневная температура составит +20…+25 градусов. На юге воздух прогреется до +24…+29 градусов. Лишь на востоке в субботу еще задержится более жаркая погода — +26…+31 градус, однако уже в воскресенье, по прогнозу, станет прохладнее и там.

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Синоптик отмечает, что атмосферный фронт будет сопровождаться обильными осадками. Так, 4 июля в большинстве регионов ожидаются грозовые дожди, местами возможны сильные ливни и шквалы. В то же время в западных областях дожди прогнозируются только на Волыни и в Ровенской области.

В субботу, 5 июля, дожди и грозы будут носить локальный характер. Наименьшая вероятность осадков ожидается в южных и центральных областях.

По прогнозу Натальи Диденко, в субботу и воскресенье в Украине будет преобладать умеренный северо-западный ветер, который местами будет порывистым.

Погода в Киеве

В Киеве жара также ослабнет. По словам синоптика, самым жарким из ближайших дней будет именно сегодня, а уже 4 и 5 июля днём в столице прогнозируют +23…+24 градуса. В течение выходных возможны локальные грозовые дожди, при этом будут сохраняться и солнечные периоды.

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Диденко также отметила, что смена воздушных масс может повлиять на самочувствие людей. В частности, возможны сонливость, снижение работоспособности, головная боль и колебания артериального давления.

По предварительным прогнозам, ближайшая волна жары в настоящее время ожидается в середине следующей недели. Она может затронуть южные и восточные области Украины.

Напомним, что экстремально высокие температуры, охватившие в конце июня значительную часть Европы, привели к многочисленным смертельным случаям. За неделю — с 22 по 28 июня — от жары в Европе умерли 20 390 человек.

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