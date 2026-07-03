- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 452
- Час на прочитання
- 2 хв
Даша Кацуріна після розриву з Дантесом переїхала і показала свою нову квартиру зсередини
Раніше бізнесвумен жила в будинку.
Українська дизайнерка та рестораторка Даша Кацуріна розсекретила переїзд до нового житла.
Раніше бізнесвумен мешкала в будинку під Києвом, який орендувала разом зі своїм тодішнім бойфрендом, співаком Володимиром Дантесом. Проте Даша вирішила переїхати. Вона орендувала квартиру в Києві та поступово обживається в новій оселі.
Бізнесвумен говорить, що не жила в місті вже років п’ять. І поки їй подобається цей новий досвід. Зокрема, до роботи можна дійти пішки, Даша почувається більш мобільною і її влаштовує рівень соціалізації.
Знаменитість вже й встигла показати, який вигляд має її нова квартира зсередини. Бізнесвумен обрала доволі простору оселю в світлих кольорах. Щоправда, ще чимало речей необхідно розібрати та облаштувати побут.
До речі, рестораторка також додала, що в місті їй подобається, але вона все одно б віддала перевагу приватному будинку. Та, за словами Даші, там краще все ж таки жити великою родиною.
«Не жила в місті п’ять років. Цікаво, як воно буде. Поки мені подобається, що пішки до роботи, і я відвикла, що можна замовити все, що хочеш. До кількості людей треба звикнути. Взагалі я точно б жила за містом, але це історія для родини великої. Зараз мені хочеться соціалізації та бути більш мобільною», — зізналась блогерка.
Нагадаємо, нещодавно танцівник Макс Чмерковський розсекретив переїзд. Хореограф вже похизувався своїм новим розкішним будинком.