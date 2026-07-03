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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
452
Час на прочитання
2 хв

Даша Кацуріна після розриву з Дантесом переїхала і показала свою нову квартиру зсередини

Раніше бізнесвумен жила в будинку.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
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Даша Кацуріна

Даша Кацуріна / © t.me/dashakatsurinaa

Українська дизайнерка та рестораторка Даша Кацуріна розсекретила переїзд до нового житла.

Раніше бізнесвумен мешкала в будинку під Києвом, який орендувала разом зі своїм тодішнім бойфрендом, співаком Володимиром Дантесом. Проте Даша вирішила переїхати. Вона орендувала квартиру в Києві та поступово обживається в новій оселі.

Бізнесвумен говорить, що не жила в місті вже років п’ять. І поки їй подобається цей новий досвід. Зокрема, до роботи можна дійти пішки, Даша почувається більш мобільною і її влаштовує рівень соціалізації.

Нова квартира Даші Кацуріної / © t.me/dashakatsurinaa

Нова квартира Даші Кацуріної / © t.me/dashakatsurinaa

Знаменитість вже й встигла показати, який вигляд має її нова квартира зсередини. Бізнесвумен обрала доволі простору оселю в світлих кольорах. Щоправда, ще чимало речей необхідно розібрати та облаштувати побут.

Нова квартира Даші Кацуріної / © t.me/dashakatsurinaa

Нова квартира Даші Кацуріної / © t.me/dashakatsurinaa

До речі, рестораторка також додала, що в місті їй подобається, але вона все одно б віддала перевагу приватному будинку. Та, за словами Даші, там краще все ж таки жити великою родиною.

Нова квартира Даші Кацуріної / © t.me/dashakatsurinaa

Нова квартира Даші Кацуріної / © t.me/dashakatsurinaa

«Не жила в місті п’ять років. Цікаво, як воно буде. Поки мені подобається, що пішки до роботи, і я відвикла, що можна замовити все, що хочеш. До кількості людей треба звикнути. Взагалі я точно б жила за містом, але це історія для родини великої. Зараз мені хочеться соціалізації та бути більш мобільною», — зізналась блогерка.

Нагадаємо, нещодавно танцівник Макс Чмерковський розсекретив переїзд. Хореограф вже похизувався своїм новим розкішним будинком.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
452
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