Люпіта Ніонго розпочала промотур до фільму "Одіссея", у якому виконує роль Єлени Троянської

Люпіта Ніонго / © Getty Images

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Актори фільму «Одіссея» розпочали престур цієї екранізації, над якою працював режисер Крістофер Нолан. Одну з важливих ролей у картині виконала акторка Люпіта Ніонго — вона зіграє Єлену Троянську — жінку через яку почалася Троянська війна.

Акторка продемонструвала у місті два ефектних образи у пастельних тонах. Перший ансамбль Люпіти був сірого відтінку і з пишним пір’ям, яке прикрашало комір та рукави її ансамблю. У руці акторки можна помітити гламурну невелику сумку у зміїний принт, а взула вона класичні туфлі.

Люпіта Ніонго / © Getty Images

Однак, це був не єдиний стильний ансамбль зірки. На другий день пресконференцій разом із колегами Зендаєю та Енн Гетевей Люпіта одягла оверсайз-поло блідо-бежевого кольору та широкі штани, а також короткий тренч. Взула вона того разу босоніжки з ремінцями.

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Люпіта Ніонго / © Getty Images

Нагадаємо, що після оголошення кастингу в соцмережах почалася хвиля критики. Частина користувачів стверджувала, що темношкіра акторка не повинна грати персонажку, яку традиційно зображують білошкірою жінкою.

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