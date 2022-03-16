В Украине легализовали криптосектор: что изменится

В Украине легализовали криптосектор: что изменится

Зеленский подписал профильный закон.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о виртуальных активах, предусматривающий легализацию криптосектора.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины в Telegram.

Теперь легально будут работать иностранные и украинские криптобиржи. Кроме того, банки будут открывать счета для криптокомпаний, а украинцы смогут защитить свои сбережения в виртуальных активах.

Закон также предусматривает, что государство будет гарантировать судебную защиту прав на виртуальные активы.

Что изменится с новым законом:

легально будут работать иностранные и украинские криптобиржи;

банки будут открывать счета для криптокомпаний;

украинцы смогут защитить свои вложения в виртуальных активах

государство будет гарантировать судебную защиту прав на виртуальные активы

"Крипторынок — один из самых динамичных секторов цифровой экономики. В прошлом году общая капитализация отрасли выросла до $3 триллионов. Ни одна сфера не может похвастаться столь мощным темпом прироста капитала. В Украине криптоиндустрия также активно развивается.

Сегодня мы должны строить новые отрасли экономики. Ведь развитие бизнеса – это залог стабильности Украины", — добавил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Как сообщается на сайте ВР, президент подписал закон о виртуальных активах (законопроект №3637) 15 марта.

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