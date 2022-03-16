В Украине активизировалось Интернет-мошенничество: как его распознать

В Украине активизировалось Интернет-мошенничество: как его распознать

Прежде всего, перед переводом денег необходимо проверить все данные.

В Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины предупредили об активизации случаев Интернет-мошенничества под видом призывов к помощи, а также описали наиболее распространенные его признаки.

Об этом говорится в сообщении Центра 16 марта.

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"Проверяйте данные, прежде чем прислать средства! Возможно, другие уже обнаружили обман или официальная структура, от имени которой вроде бы был запрос, сделала опровержение", — отмечается в сообщении.

Самые распространенные признаки Интернет-мошенничества:

Указаны неофициальные каналы связи (личные мобильные телефоны, банковские карты).

Отсутствуют ссылки на официальных представителей волонтерских общин, областных военно-гражданских администраций или Красного Креста.

Очень конкретные или непонятные запросы (например, системы ночного видения серого волка калибра 7.62), запросы дорогостоящего медицинского или военного оборудования.

Акцент на эмоциях вины, жалости. Текст таких сообщений часто выделен большими буквами и восклицательными знаками.

Указаны суммы собранных денег без инструмента их подсчета (чеков, системы Patreon, краудфандинговых платформ).

Текст переведен автоматическим переводчиком (много русизмов, неправильно употреблены формы слов).

Слишком очевидные запросы (пища, медикаменты).

Напомним, ранее Нацбанк Украины предупредил граждан о новых видах мошенничества в военное время. Злоумышленники адаптируются к новым обстоятельствам и обманным путем присваивают чужие средства.