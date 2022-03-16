В Украине активизировалось Интернет-мошенничество: как его распознать

Прежде всего, перед переводом денег необходимо проверить все данные.
В Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины предупредили об активизации случаев Интернет-мошенничества под видом призывов к помощи, а также описали наиболее распространенные его признаки.
Об этом говорится в сообщении Центра 16 марта.
"Проверяйте данные, прежде чем прислать средства! Возможно, другие уже обнаружили обман или официальная структура, от имени которой вроде бы был запрос, сделала опровержение", — отмечается в сообщении.
Самые распространенные признаки Интернет-мошенничества:
- Указаны неофициальные каналы связи (личные мобильные телефоны, банковские карты).
- Отсутствуют ссылки на официальных представителей волонтерских общин, областных военно-гражданских администраций или Красного Креста.
- Очень конкретные или непонятные запросы (например, системы ночного видения серого волка калибра 7.62), запросы дорогостоящего медицинского или военного оборудования.
- Акцент на эмоциях вины, жалости. Текст таких сообщений часто выделен большими буквами и восклицательными знаками.
- Указаны суммы собранных денег без инструмента их подсчета (чеков, системы Patreon, краудфандинговых платформ).
- Текст переведен автоматическим переводчиком (много русизмов, неправильно употреблены формы слов).
- Слишком очевидные запросы (пища, медикаменты).
Напомним, ранее Нацбанк Украины предупредил граждан о новых видах мошенничества в военное время. Злоумышленники адаптируются к новым обстоятельствам и обманным путем присваивают чужие средства.
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