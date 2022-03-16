Зеленский выступит с речью перед Бундестагом

Зеленский выступит с речью перед Бундестагом

Выступление состоится завтра в 10.00.

В четверг, 17 марта, президент Украины Владимир Зеленский выступит перед депутатами германского Бундестага.

Об этом сообщает пресс-служба Бундестага.

Выступление Зеленского перед немецкими депутатами начнется в 10.00. При этом, судя по графику заседания правительства, украинский лидер будет выступать не более 20 минут.

Ранее сообщалось, что Зеленский во время выступления перед Конгрессом США показал видео, как россияне убивают мирных украинцев.

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