На территории Охматдета были найдены обломки вражеской ракеты

Из-за авиаударов отделение педиатрии осталось без окон.

Обломки вражеской ракеты были найдены на территории крупнейшей в Украине детской больницы Охматдет.

В результате удара были повреждены окна больницы, к счастью, обошлось без жертв. Об этом сообщается на официальной Facebook-странице больницы.

Утром рядом с больницей прогремело три мощных взрыва, от которых всколыхнулось всё здание. Одна вражеская ракета попала в соседний дом. А взрывная волна и обломки полетели в сторону Охматдета.

https://www.facebook.com/ndslohmatdyt

Обломки ракеты сотрудники больницы обнаружили на балконе отделения хирургии новорожденных НДСЛ Охматдет. Педиатрическое отделение осталось без окон. Также многие обломки снаряда были найдены совсем рядом с больницей.