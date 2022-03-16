На території Охматдиту було знайдено уламки ворожої ракети

Через авіаудари відділення педіатрії залишилось без вікон.
Уламки ворожої ракети було знайдено на території найбільшої в Україні дитячої лікарні Охматдит.
Внаслідок удару, було пошкоджено вікна лікарні, на щастя обійшлося без жертв. Про це повідомляється на офіційній Facebook-сторінці лікарні.
Вранці поруч з лікарнею прогриміло три потужних вибухи, від як сколихнулась вся будівля. Одна ворожа ракета влучила у сусідній будинок. А вже вибухова хвиля та уламки полетіли у бік Охматдиту.
Уламки ракети співробітники лікарні знайшли на балконі відділення хірургії новонароджених НДСЛ Охматдит. Педіатричне відділення залишилось без вікон. Також, багато уламків снаряду відшукали зовсім поруч з лікарнею.