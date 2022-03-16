Росію виключили з Ради Європи - офіційно

Після виключення з флагштока зняли прапор РФ.

Росію виключили з Ради Європи.

Про це повідомив комітет міністрів Ради Європи (КМСЄ).

"Сьогодні вранці на позачерговому засіданні Комітет міністрів у контексті процедури, розпочатої відповідно до статті 8 Статуту Ради Європи, вирішив, що Російська Федерація від сьогоднішнього дня (16 березня - ред.) припиняє бути членом Ради Європи, після 26 років членства", - йдеться у повідомленні.

Після виключення з флагштока зняли прапор РФ.

Зазначимо, що Росія приєдналася до Ради Європи 28 лютого 1996 року.

Раніше у Раді Європи наголосили, що своїми діями в Україні російська влада позбавляє російський народ переваги найсучаснішої системи захисту прав людини у світі, включаючи юрисдикцію Європейського суду з прав людини та величезну систему конвенцій.

"Ми, як і раніше, сповнені рішучості використовувати всі наявні в нашому розпорядженні засоби для надання підтримки, допомоги та правових засобів українському народу в його боротьбі з агресором і продовжувати прагнення до миру на основі справедливості та міжнародного співробітництва", - заявили в організації

Також варто нагадати, що Рада Європи визнала Росію окупантом Придністров'я.

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