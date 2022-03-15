ПАРЄ визнала Придністров’я зоною російської окупації

Представники Молдови не стали співавторами правки. Утім, виходячи з одноголосного голосування, заперечувати проти визнання окупації вони також не стали.

Парламентська асамблея Ради Європи одноголосно ухвалила поправку про те, щоб офіційно визнати Придністров’я зоною російської окупації.

Напередодні члени ПАРЄ від Румунії, України, Франції, Естонії, Великої Британії, Грузії, Туреччини запропонували асамблеї офіційно визнати російську окупацію частини Молдови. Рішення пропонує задекларувати, що раніше “РФ вчинила акт військової агресії проти Республіки Молдова та, відповідно, окупацію її Придністровського регіону”.

Про це пише "Європейська правда".

На засіданні комітету, який розглядав проєкт рішення, ця поправка була ухвалена одноголосно.

Це – перше офіційне визнання Придністров’я окупованою територією на такому рівні.

Досі у Раді Європи у якості найжорсткіших формулювань йшлося про територію “під ефективним контролем РФ”. Раніше документи РЄ та інших організації взагалі уникали формулювань щодо статусу.

Представники Молдови не стали співавторами правки. Утім, виходячи з одноголосного голосування, заперечувати проти визнання окупації вони також не стали.

Нагадаємо, 15 березня ПАРЄ ухвалила рішення про виключення Росії та просить надати Україні засоби ППО. Фінальне рішення ухвалить Комітет міністрів Ради Європи у четвер, 17 березня.

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