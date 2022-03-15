ПАСЕ признала Приднестровье зоной российской оккупации

Представители Молдовы не стали соавторами поправки. Впрочем, исходя из единогласного голосования, возражать против признания оккупации они тоже не стали.

Парламентская ассамблея Совета Европы единогласно приняла поправку о том, чтобы официально признать Приднестровье зоной российской оккупации.

Накануне члены ПАСЕ от Румынии, Украины, Франции, Эстонии, Великобритании, Грузии, Турции предложили ассамблее официально признать российскую оккупацию части Молдовы. Решение предлагает задекларировать, что ранее "РФ совершила акт военной агрессии против Республики Молдова и, соответственно, оккупацию ее Приднестровского региона".

Об этом пишет "Европейская правда".

На заседании комитета, рассматривавшего проект решения, эта поправка была принята единогласно.

Это первое официальное признание Приднестровья оккупированной территорией на таком уровне.

До сих пор в Совете Европы в качестве жестких формулировок речь шла о территории "под эффективным контролем РФ". Ранее документы СЕ и других организаций вообще избегали формулировок по поводу статуса.

Представители Молдовы не стали соавторами поправки. Впрочем, исходя из единогласного голосования, возражать против признания оккупации они тоже не стали.

Напомним, 15 марта ПАСЕ приняла решение об исключении России и просит предоставить Украине средства ПВО. Финальное решение примет Комитет министров Совета Европы в четверг, 17 марта.

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